Электроды Тантал МР-3C 3мм (5кг)
Арт. О00000041920
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э46
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Марка электрода
|МР-3С
- Электроды МР-3С (3 мм; 5 кг) Тантал DK.5160.09075 - электроды с рутиловым покрытием данной марки предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху-вниз, на переменном и постоянном токе обратной полярности.
Преимущества
- Позволяет производить сварку по окисленной поверхности.
- Сертифицированы Госстандартом РФ, одобрены Российским Речным Регистром, аттестованы НАКС.