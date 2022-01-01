Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электроды Тантал МР-3C 3мм (5кг)
1 150 ₽
Электроды
    Электроды Тантал МР-3C 3мм (5кг)
    Арт. О00000041920
    Электроды Тантал МР-3C 3мм (5кг)

      Электроды Тантал МР-3C 3мм (5кг)

      1 150 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041920

      Характеристики

      Производитель
      		Тантал
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		МР-3С
      Все характеристики
      1 150 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды МР-3С (3 мм; 5 кг) Тантал DK.5160.09075 - электроды с рутиловым покрытием данной марки предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху-вниз, на переменном и постоянном токе обратной полярности.

        Преимущества

        • Позволяет производить сварку по окисленной поверхности.
        • Сертифицированы Госстандартом РФ, одобрены Российским Речным Регистром, аттестованы НАКС.