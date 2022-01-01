Электроды Тантал МР-3C 4мм (5кг)

Преимущества

Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху-вниз, на переменном и постоянном токе обратной полярности.

Электроды МР-3С (4 мм; 5 кг) Тантал DK.5160.09076 - электроды с рутиловым покрытием данной марки предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей.