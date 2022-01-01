Электроды Тантал МР-3C 4мм (5кг)
Арт. О00000041921
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э46
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Марка электрода
|МР-3С
- Электроды МР-3С (4 мм; 5 кг) Тантал DK.5160.09076 - электроды с рутиловым покрытием данной марки предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей.
Преимущества
- Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху-вниз, на переменном и постоянном токе обратной полярности.