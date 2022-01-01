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Электроды Тантал МР-3С 2мм (1кг)
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Электроды
    Электроды Тантал МР-3С 2мм (1кг)
    Арт. О00000041922
    Электроды Тантал МР-3С 2мм (1кг)

      Электроды Тантал МР-3С 2мм (1кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000041922

      Характеристики

      Производитель
      		Тантал
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		МР-3С
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электроды МР-3С Тантал предназначены для ручной дуговой сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением до 490 МПа, когда к формированию швов в различных пространственных положениях предъявляют повышенные требования. Сварку рекомендуется вести короткой или средней дугой. Допускают удлинение дуги, а так же сварку ржавого и плохо очищенного от окислов и других загрязнений металла. Электроды обеспечивают легкое перекрытие зазоров. Сварка возможна во всех пространственных положениях постоянным током обратной полярности и переменным током от источников питания с напряжением холостого хода (50±5)В.

        Преимущества

        • Стержень из проволоки марок Св-08А, Св-08АА по ГОСТ 2246-70;
        • Производительность электродов: 1,2кг/ч;
        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла 1,7кг;
        • Прокалка электродов при увлажнении покрытия (норма 0,4-0,9%) - 90-120°С, 40 минут.