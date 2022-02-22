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Опорная тарелка Bosch 1.608.601.033 (125 мм, М14)
5.0
2
Найти аналог
Опорные тарелки для шлифовальных кругов
    Опорная тарелка Bosch 1.608.601.033 (125 мм, М14)
    Арт. 9006224
    5.0
    2
    Опорная тарелка Bosch 1.608.601.033 (125 мм, М14)
    Опорная тарелка Bosch 1.608.601.033 (125 мм, М14)
    Опорная тарелка Bosch 1.608.601.033 (125 мм, М14)
    Опорная тарелка Bosch 1.608.601.033 (125 мм, М14)
    Опорная тарелка Bosch 1.608.601.033 (125 мм, М14)
      Опорная тарелка Bosch 1.608.601.033 (125 мм, М14)
      Опорная тарелка Bosch 1.608.601.033 (125 мм, М14)
      Опорная тарелка Bosch 1.608.601.033 (125 мм, М14)
      Опорная тарелка Bosch 1.608.601.033 (125 мм, М14)
      Опорная тарелка Bosch 1.608.601.033 (125 мм, М14)

      Опорная тарелка Bosch 1.608.601.033 (125 мм, М14)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9006224
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		опорная тарелка
      Вес, кг
      		0.13
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Опорная тарелка BOSCH 1608601033 применяется совместно с угловыми шлифмашинами для фибровых шлифлистов диаметром 125 мм. Способна выдерживать высокие температуры и имеет фланцевую резьбу М14. Отличная плавность хода и прочность делают работу оператора наиболее комфортной

        Преимущества

        • Устойчива к высоким температурам и разрывам
        • Низкая вибрация
        • Подходит для фибровых шлифкругов в комплекте с гайкой