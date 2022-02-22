Опорная тарелка Bosch 1.608.601.033 (125 мм, М14)

Преимущества

Устойчива к высоким температурам и разрывам

Низкая вибрация

Подходит для фибровых шлифкругов в комплекте с гайкой

Опорная тарелка BOSCH 1608601033 применяется совместно с угловыми шлифмашинами для фибровых шлифлистов диаметром 125 мм. Способна выдерживать высокие температуры и имеет фланцевую резьбу М14. Отличная плавность хода и прочность делают работу оператора наиболее комфортной