Опорная тарелка Bosch 1.608.601.033 (125 мм, М14)
Арт. 9006224
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Швейцария
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип оборудования
|опорная тарелка
|
Вес, кг
|0.13
- Опорная тарелка BOSCH 1608601033 применяется совместно с угловыми шлифмашинами для фибровых шлифлистов диаметром 125 мм. Способна выдерживать высокие температуры и имеет фланцевую резьбу М14. Отличная плавность хода и прочность делают работу оператора наиболее комфортной
Преимущества
- Устойчива к высоким температурам и разрывам
- Низкая вибрация
- Подходит для фибровых шлифкругов в комплекте с гайкой