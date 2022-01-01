Труба полипропиленовая армированная Tebo Master Pipe PN20 20 мм (4 м 1 шт.)
Арт. X16912939
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|80
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Толщина стенки трубы, мм
|3.4
- Труба TEBO R--MP 20 SDR6 армированная в центре 030010702 предназначена для монтажа водяных систем (отопление, водоснабжение), для систем подачи сжатого воздуха, создания различных технологических трубопроводов с максимально рабочей температурой 95°С и давлением до 25 бар.
Преимущества
- Устойчивость к воздействию повышенной температуры
- Отсутствие ржавчины, коррозии, распада, гниения, грязи, известковых отложений
- При надлежащем хранении длительно сохраняет первоначальную форму, прочностные, температурные и химические свойства
- Проявляет высокую устойчивость к широкому спектру органических и неорганических соединений
- Имеет незначительный коэффициент трения: поверхность чистая и гладкая и не удерживает в микропорах другие частицы
- Могут быть легко подсоединены к другим трубопроводам, изготовленным из различных материалов (сталь, медь, металлопластик)
- Соединение элементов легко осуществляется при помощи диффузионной сварки. Такое соединение очень прочно и не приводит к изменению внутреннего диаметра трубопровода
- Обладают малым весом и легко транспортируются
- Просты в монтаже и безопасны для здоровья
- Высокий эксплуатационный срок изделий