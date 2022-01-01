Шаровой кран для радиаторов прямой с американкой Tebo C--TB 1v 25x3/4" 030060204

Прямой шаровой кран TEBO 25*3/4" с американкой используется для соединения полипропиленовых труб между собой или с приборами. Преимущественно используется для установки радиаторов в систему отопления. Кран прямой с американкой TEBO 25*3/4" для радиатора разъемный, поэтому прост в монтаже и демонтаже. Работает при температуре теплоносителя не более 95⁰С. В Интернет-магазине “Бигам” купить кран радиаторный прямой с американкой TEBO 25*3/4" можно в один клик.

Преимущества шарового крана с американкой TEBO 25*3/4"