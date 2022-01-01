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Шаровой кран для радиаторов прямой с американкой Tebo C--TB 1v 25x3/4" 030060204
390 ₽
Полипропиленовые шаровые краны
    Шаровой кран для радиаторов прямой с американкой Tebo C--TB 1v 25x3/4" 030060204
    Арт. X1691384017
    Шаровой кран для радиаторов прямой с американкой Tebo C--TB 1v 25x3/4" 030060204

      Шаровой кран для радиаторов прямой с американкой Tebo C--TB 1v 25x3/4" 030060204

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691384017

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. рабочая температура, °С
      		95
      Мин. рабочая температура, °С
      		20
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Прямой шаровой кран TEBO 25*3/4" с американкой используется для соединения полипропиленовых труб между собой или с приборами. Преимущественно используется для установки радиаторов в систему отопления. Кран прямой с американкой TEBO 25*3/4" для радиатора разъемный, поэтому прост в монтаже и демонтаже. Работает при температуре теплоносителя не более 95⁰С. В Интернет-магазине “Бигам” купить кран радиаторный прямой с американкой TEBO 25*3/4" можно в один клик.

        Преимущества шарового крана с американкой TEBO 25*3/4"

        • Легок в установке
        • Прочный
        • Имеет долгий срок службы