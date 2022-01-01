Шаровой кран для радиаторов прямой с американкой Tebo C--TB 1v 25x3/4" 030060204
Арт. X1691384017
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. рабочая температура, °С
|95
|
Мин. рабочая температура, °С
|20
- Прямой шаровой кран TEBO 25*3/4" с американкой используется для соединения полипропиленовых труб между собой или с приборами. Преимущественно используется для установки радиаторов в систему отопления. Кран прямой с американкой TEBO 25*3/4" для радиатора разъемный, поэтому прост в монтаже и демонтаже. Работает при температуре теплоносителя не более 95⁰С. В Интернет-магазине “Бигам” купить кран радиаторный прямой с американкой TEBO 25*3/4" можно в один клик.
Преимущества шарового крана с американкой TEBO 25*3/4"
- Легок в установке
- Прочный
- Имеет долгий срок службы