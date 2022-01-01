Тройник Tebo D=90 (015040109)
Арт. X1691320358
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Турция
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|сварка
- Фитинги TEBO широко применяются для систем отопления, горячего и холодного водоснабжения жилых зданий, производственных помещений и государственных учреждений. Кроме того, фитинги можно использовать при ремонте систем из стальных труб, для замены поврежденных участков. Полипропиленовые фитинги экологически безопасны, не подвержены коррозии.
Преимущества
- Легко монтируется
- Износостойкость
- Надежность