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Тройник Tebo D=90 (015040109)
313 ₽
Полипропиленовые тройники
    Тройник Tebo D=90 (015040109)
    Арт. X1691320358
    Тройник Tebo D=90 (015040109)
    Тройник Tebo D=90 (015040109)
      Тройник Tebo D=90 (015040109)
      Тройник Tebo D=90 (015040109)

      Тройник Tebo D=90 (015040109)

      313 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691320358

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Турция
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		сварка
      Все характеристики
      313 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фитинги TEBO широко применяются для систем отопления, горячего и холодного водоснабжения жилых зданий, производственных помещений и государственных учреждений. Кроме того, фитинги можно использовать при ремонте систем из стальных труб, для замены поврежденных участков. Полипропиленовые фитинги экологически безопасны, не подвержены коррозии.

        Преимущества

        • Легко монтируется
        • Износостойкость
        • Надежность