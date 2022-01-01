Труба питьевая Tebo ПНД ПЭ100 SDR-17 (10 атм.) 32x2,0 (017010403-02)
Арт. X16914731
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|200
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Толщина стенки трубы, мм
|2
- Трубы ПНД используются как в быту, так и для промышленных трубопроводов. Благодаря химической инертности и рабочим температурам в пределах 0-40 градусов они часто применяются для систем водоснабжения.
Преимущества
- Долговечность – водопровод из труб ПНД может не терять своих качеств до 50 лет
- Большой ассортимент по диаметру. Всегда есть возможность выбрать трубу нужного сечения
- Устойчивость к коррозии, химическим агентам
- Экологичность, благодаря чему трубы ПНД можно использовать для водопроводов с холодной водой
- Внутри не образуется ржавчина и плесень, благодаря антибактериальной защите не размножаются колонии бактерий
- Соединения полиэтиленовых труб очень прочные и гибкие