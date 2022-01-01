Муфта комб.разъем.Tebo ВР 25*1/2" п/п 015020817

Преимущества

Износостойкость

Легко монтируется

Муфта разъемная комбинированная (американка) диаметром 25 мм с внутренней резьбой диаметром 1/2" применяется при монтаже систем отопления и водоснабжения. Муфта применяется в тех случаях, когда имеется необходимость со временем добавить, убрать либо заменить некоторые элементы систем холодного и горячего водоснабжения и отопления.