Муфта комб.разъем.Tebo ВР 25*1/2" п/п 015020817
Арт. X16913202149
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Турция
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|резьбовое, сварка
- Муфта разъемная комбинированная (американка) диаметром 25 мм с внутренней резьбой диаметром 1/2" применяется при монтаже систем отопления и водоснабжения. Муфта применяется в тех случаях, когда имеется необходимость со временем добавить, убрать либо заменить некоторые элементы систем холодного и горячего водоснабжения и отопления.
Преимущества
- Износостойкость
- Легко монтируется