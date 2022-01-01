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Муфта комб.разъем.Tebo ВР 25*1/2" п/п 015020817
220 ₽
Полипропиленовые муфты и переходники
    Муфта комб.разъем.Tebo ВР 25*1/2" п/п 015020817
    Арт. X16913202149
    Муфта комб.разъем.Tebo ВР 25*1/2" п/п 015020817

      Муфта комб.разъем.Tebo ВР 25*1/2" п/п 015020817

      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16913202149

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Турция
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		резьбовое, сварка
      Все характеристики
      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Муфта разъемная комбинированная (американка) диаметром 25 мм с внутренней резьбой диаметром 1/2" применяется при монтаже систем отопления и водоснабжения. Муфта применяется в тех случаях, когда имеется необходимость со временем добавить, убрать либо заменить некоторые элементы систем холодного и горячего водоснабжения и отопления.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Легко монтируется