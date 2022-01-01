Муфта переходная Tebo 40-32мм п/п (уп.20 шт.)
Арт. X169500265
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Турция
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|сварка
- Применяется для соединения труб при помощи сварки. Элементы из полипропилена – это изделия из пластика с повышенной эластичностью и устойчивостью. В отличие от обычного пластика, он не реагирует на температуры, что находятся в диапазоне от 0 до +130 градусов. Данные фитинги подходят для обустройства бытовых водопроводов или даже отопительных систем.
Преимущества
- Легкий монтаж
- Огромный ассортимент товаров
- Долговечность соединения
- Цена на изделия одна из самых низких
- Не страшны перепады температур, т.к. изделия имеют максимальную тепловую расширяемость