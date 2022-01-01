Муфта переходная Tebo 40-32мм п/п (уп.20 шт.)

Преимущества

Легкий монтаж

Огромный ассортимент товаров

Долговечность соединения

Цена на изделия одна из самых низких

Не страшны перепады температур, т.к. изделия имеют максимальную тепловую расширяемость

Применяется для соединения труб при помощи сварки. Элементы из полипропилена – это изделия из пластика с повышенной эластичностью и устойчивостью. В отличие от обычного пластика, он не реагирует на температуры, что находятся в диапазоне от 0 до +130 градусов. Данные фитинги подходят для обустройства бытовых водопроводов или даже отопительных систем.