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Труба полипропиленовая со стекловолокном Tebo SDR 6 PN20 25x4,2 мм, 4 м
360 ₽
Полипропиленовые трубы
    Труба полипропиленовая со стекловолокном Tebo SDR 6 PN20 25x4,2 мм, 4 м
    Арт. X16912935
    Труба полипропиленовая со стекловолокном Tebo SDR 6 PN20 25x4,2 мм, 4 м

      Труба полипропиленовая со стекловолокном Tebo SDR 6 PN20 25x4,2 мм, 4 м

      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Арт. X16912935

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		4
      Толщина стенки трубы, мм
      		4.2
      Все характеристики
      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Труба PPRC со стекловолокном SDR 6 PN20 25x4,2. Состоит из трех слоёв: наружный и внутренний состоят из полипропилена, средний—из смеси полипропилена и стекловолокна. Трубы TEBO из полипропилена отличаются высоким качество и соответствуют самым высоким европейским стандартам. Они имеют стандартные диаметры и легко соединяются с помощью огромного ассортимента фитингов TEBO или других марок. Полипропилен, из которого изготовлены трубы TEBO, является экологически чистым материалом, не выделяющим токсинов и не ухудшающим качество воды. В некоторых вариантах используется армирование из алюминия или стекловолокна, что значительно повышает прочность. 3% полиэтилена, который используется в материале на молекулярном уровне, значительно повышает долговечность труб.

        Преимущества

        • Нет влияния на качество воды, что позволяет использовать трубы в водопроводах для питьевой воды
        • Температурная и химическая устойчивость - можно применять в водопроводах с горячей водой или агрессивными жидкостями
        • Устойчивость к загрязнениям в просвете благодаря очень гладкой поверхности. Ржавчины внутри, конечно, тоже нет
        • Большой ассортимент труб и фитингов TEBO позволяет создать систему любой конфигурации
        • Небольшой вес, простая транспортировка
        • Легкий и быстрый монтаж, при этом соединения оказываются прочными и герметичными