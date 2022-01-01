Труба полипропиленовая со стекловолокном Tebo SDR 6 PN20 25x4,2 мм, 4 м
Арт. X16912935
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|4
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Толщина стенки трубы, мм
|4.2
- Труба PPRC со стекловолокном SDR 6 PN20 25x4,2. Состоит из трех слоёв: наружный и внутренний состоят из полипропилена, средний—из смеси полипропилена и стекловолокна. Трубы TEBO из полипропилена отличаются высоким качество и соответствуют самым высоким европейским стандартам. Они имеют стандартные диаметры и легко соединяются с помощью огромного ассортимента фитингов TEBO или других марок. Полипропилен, из которого изготовлены трубы TEBO, является экологически чистым материалом, не выделяющим токсинов и не ухудшающим качество воды. В некоторых вариантах используется армирование из алюминия или стекловолокна, что значительно повышает прочность. 3% полиэтилена, который используется в материале на молекулярном уровне, значительно повышает долговечность труб.
Преимущества
- Нет влияния на качество воды, что позволяет использовать трубы в водопроводах для питьевой воды
- Температурная и химическая устойчивость - можно применять в водопроводах с горячей водой или агрессивными жидкостями
- Устойчивость к загрязнениям в просвете благодаря очень гладкой поверхности. Ржавчины внутри, конечно, тоже нет
- Большой ассортимент труб и фитингов TEBO позволяет создать систему любой конфигурации
- Небольшой вес, простая транспортировка
- Легкий и быстрый монтаж, при этом соединения оказываются прочными и герметичными