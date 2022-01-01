Тройник Tebo 40мм п/п (уп.5шт)
Арт. X169500244
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Турция
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|сварка
- Тройник соединительный полипропиленовый TEBO для соединения трех труб или фитингов одного диаметра.
Преимущества
- Доступная стоимость и минимальные расходы на проведение монтажных работ
- Высокие эксплуатационные качества, такие как коррозийная устойчивость и невосприимчивость к климатическим условиям сурового российского климата