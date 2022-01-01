Тройник Tebo 40мм п/п (уп.5шт)

Преимущества

Доступная стоимость и минимальные расходы на проведение монтажных работ

Высокие эксплуатационные качества, такие как коррозийная устойчивость и невосприимчивость к климатическим условиям сурового российского климата

Тройник соединительный полипропиленовый TEBO для соединения трех труб или фитингов одного диаметра.