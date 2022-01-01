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Тройник Tebo 40мм п/п (уп.5шт)
50 ₽
Полипропиленовые тройники
    Тройник Tebo 40мм п/п (уп.5шт)
    Арт. X169500244
    Тройник Tebo 40мм п/п (уп.5шт)
    Тройник Tebo 40мм п/п (уп.5шт)
      Тройник Tebo 40мм п/п (уп.5шт)
      Тройник Tebo 40мм п/п (уп.5шт)

      Тройник Tebo 40мм п/п (уп.5шт)

      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169500244

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Турция
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		сварка
      Все характеристики
      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тройник соединительный полипропиленовый TEBO для соединения трех труб или фитингов одного диаметра.

        Преимущества

        • Доступная стоимость и минимальные расходы на проведение монтажных работ
        • Высокие эксплуатационные качества, такие как коррозийная устойчивость и невосприимчивость к климатическим условиям сурового российского климата