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Муфта Tebo 25мм п/п (уп.50 шт.)
10 ₽
Полипропиленовые муфты и переходники
    Муфта Tebo 25мм п/п (уп.50 шт.)
    Арт. X169500202
    Муфта Tebo 25мм п/п (уп.50 шт.)

      Муфта Tebo 25мм п/п (уп.50 шт.)

      10 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169500202

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Турция
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		сварка
      Все характеристики
      10 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Соединительная муфта для соединения полипропиленовых труб одного диаметра

        Преимущества

        • Долговечность (изделие изготовлено из полипропилена – обладает устойчивостью к влиянию влаги и химических веществ, образованию и распространению коррозии; не подвергается гниению и поражению плесенью; не пропускает ультрафиолет; долгий срок эксплуатации – не менее 50 лет)
        • Эффективность (обеспечивает надежность и герметичность соединений при рабочих температурах)
        • Универсальность (применима в помещениях различного назначения – жилые, офисные, промышленные; подходит для установки в помещениях с различным уровнем влажности)
        • Безопасность (имеет экологически чистый состав – не выделяет запаха и не меняет цвет при эксплуатации, безопасен для человека)
        • Удобство в использовании (легкий вес – не утяжеляет конструкцию трубопровода; несложный монтаж; невысокая цена; максимальная рабочая температура +95°С)