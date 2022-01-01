Муфта Tebo 25мм п/п (уп.50 шт.)
Арт. X169500202
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Турция
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|сварка
- Соединительная муфта для соединения полипропиленовых труб одного диаметра
Преимущества
- Долговечность (изделие изготовлено из полипропилена – обладает устойчивостью к влиянию влаги и химических веществ, образованию и распространению коррозии; не подвергается гниению и поражению плесенью; не пропускает ультрафиолет; долгий срок эксплуатации – не менее 50 лет)
- Эффективность (обеспечивает надежность и герметичность соединений при рабочих температурах)
- Универсальность (применима в помещениях различного назначения – жилые, офисные, промышленные; подходит для установки в помещениях с различным уровнем влажности)
- Безопасность (имеет экологически чистый состав – не выделяет запаха и не меняет цвет при эксплуатации, безопасен для человека)
- Удобство в использовании (легкий вес – не утяжеляет конструкцию трубопровода; несложный монтаж; невысокая цена; максимальная рабочая температура +95°С)