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Кран шаровой Tebo 030060104, 40 мм
840 ₽
Полипропиленовые шаровые краны
    Кран шаровой Tebo 030060104, 40 мм
    Арт. X1695002138
    Кран шаровой Tebo 030060104, 40 мм

      Кран шаровой Tebo 030060104, 40 мм

      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1695002138

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Турция
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. рабочая температура, °С
      		85
      Мин. рабочая температура, °С
      		20
      Все характеристики
      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шаровой кран для регулирования потока воды в системе водоснабжения и отопления. Диаметр – 40 мм. Предназначен для открытия или перекрытия потока воды в системах из полипропиленовых труб. Используется в системах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления.

        Преимущества

        • Долговечность: изделие изготовлено из полипропилена – обладает устойчивостью к влиянию влаги и неагрессивных химических веществ, образованию и распространению коррозии, не подвергается гниению и поражению плесенью, не пропускает ультрафиолет; долгий срок эксплуатации – не менее 50 лет
        •  Эффективность: обеспечивает высокую герметичность соединений при рабочих температурах благодаря надежному уплотнителю из фторопласта, надежный механизм
        •  Универсальность: применим в помещениях различного назначения – жилые, офисные, промышленные, подходит для установки в помещениях с различным уровнем влажности; используется в системах питьевого и технического водоснабжения
        •  Безопасность: имеет экологически чистый состав – не выделяет запаха и не меняет цвет при эксплуатации, безопасен для человека
        •  Удобство в использовании: легкий вес – не утяжеляет конструкцию трубопровода, несложный монтаж, невысокая цена, максимальная рабочая температура +85°С, плавная регулировка