Кран шаровой для радиаторов угловой с американкой Tebo C--TB 1v 20x1/2" 030060211

Полипропиленовый кран используется в качестве запорной арматуры при подключении радиаторов отопления к полипропиленовым трубам. Позволяет при необходимости перекрывать доступ теплоносителя в отопительный прибор. Материал крана устойчив к коррозии и термическим нагрузкам.

Преимущества