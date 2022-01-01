Кран шаровой для радиаторов угловой с американкой Tebo C--TB 1v 20x1/2" 030060211
Арт. X1691384069
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. рабочая температура, °С
|95
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Мин. рабочая температура, °С
|20
Полипропиленовый кран используется в качестве запорной арматуры при подключении радиаторов отопления к полипропиленовым трубам. Позволяет при необходимости перекрывать доступ теплоносителя в отопительный прибор. Материал крана устойчив к коррозии и термическим нагрузкам.
Преимущества
- Доступная стоимость и минимальные расходы на проведение монтажных работ
- Высокие эксплуатационные качества, такие как коррозийная устойчивость и невосприимчивость к климатическим условиям сурового российского климата