Коллектор Tebo 32х20х4 выхода, универсальный 030091263
Арт. О00000022037
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.36
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Рабочее давление, бар
|20
- Коллектор TEBO 32x20x4 универсальный - применяется в системах внутреннего водоснабжения, для холодного и горячего водоснабжения, в системах отопления и подогрева пола, в системах канализации, а также в системах мелиорации и орошения, в дренажных системах. Позволяет изолировать часть системы в случае неисправностей и проводить ремонт, не производя при этом общего отключения водоснабжения. Используется для разделения потока воды из одной трубы на четыре линии, путем присоединения полипропиленовых труб диаметром 20 мм.
Преимущества
- Межосевое расстояние между отводами 50 мм
- Изготовлен из латуни и полипропилена
- Надежен и долговечен в эксплуатации
- Количество выходов - 4 шт.
- Максимальная рабочая температура - 95 °C
- Максимальное рабочее давление - 20 бар