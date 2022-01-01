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Коллектор Tebo 32х20х4 выхода, универсальный 030091263
590 ₽
Коллекторы и коллекторные группы
    Коллектор Tebo 32х20х4 выхода, универсальный 030091263
    Арт. О00000022037
    Коллектор Tebo 32х20х4 выхода, универсальный 030091263

      Коллектор Tebo 32х20х4 выхода, универсальный 030091263

      590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000022037

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.36
      Рабочее давление, бар
      		20
      Все характеристики
      590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коллектор TEBO 32x20x4 универсальный - применяется в системах внутреннего водоснабжения, для холодного и горячего водоснабжения, в системах отопления и подогрева пола, в системах канализации, а также в системах мелиорации и орошения, в дренажных системах. Позволяет изолировать часть системы в случае неисправностей и проводить ремонт, не производя при этом общего отключения водоснабжения. Используется для разделения потока воды из одной трубы на четыре линии, путем присоединения полипропиленовых труб диаметром 20 мм.

        Преимущества

        • Межосевое расстояние между отводами 50 мм
        • Изготовлен из латуни и полипропилена
        • Надежен и долговечен в эксплуатации
        • Количество выходов - 4 шт.
        • Максимальная рабочая температура - 95 °C
        • Максимальное рабочее давление - 20 бар