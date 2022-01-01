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Муфта комб. ВР 20х1/2"F п/п Tebo 030023402
50 ₽
Полипропиленовые муфты и переходники
    Муфта комб. ВР 20х1/2"F п/п Tebo 030023402
    Арт. X169500285
    Муфта комб. ВР 20х1/2"F п/п Tebo 030023402

      Муфта комб. ВР 20х1/2"F п/п Tebo 030023402

      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169500285

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		винтовое
      Все характеристики
      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированная муфта TEBO R-TB внутренняя резьба, 20x1/2 030023402 используется для перехода с полипропиленовой трубы на другие виды труб или на трубопроводную арматуру. Муфта выполнена из качественного материала-Polypropylene Random Copolymer, с многоэтапным контролем качества. Обладает антикоррозийными свойствами, в следствии чего, в водяной системе отсутствует ржавчина и грязь. Благодаря ровной и гладкой поверхности не происходит оседания известкового налета. Технические характеристики материала дают гарантию на долгое функционирование системы.

        Преимущества

        • Устойчивость к воздействию повышенной температуры
        • Отсутствие ржавчины, коррозии, распада, гниения, грязи, известковых отложений
        • При надлежащем хранении длительно сохраняет первоначальную форму, прочностные, температурные и химические свойства
        • Проявляет высокую устойчивость к широкому спектру органических и неорганических соединений
        • Имеет незначительный коэффициент трения: поверхность чистая и гладкая и не удерживает в микропорах другие частицы
        • Могут быть легко подсоединены к другим трубопроводам, изготовленным из различных материалов (сталь, медь, металлопластик)
        • Просты в монтаже и безопасны для здоровья
        • Соединение элементов легко осуществляется при помощи диффузионной сварки
        • Высокий эксплуатационный срок изделий
        • Обладают малым весом и легко транспортируются