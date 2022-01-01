Муфта комб. ВР 20х1/2"F п/п Tebo 030023402

Преимущества

Устойчивость к воздействию повышенной температуры

Отсутствие ржавчины, коррозии, распада, гниения, грязи, известковых отложений

При надлежащем хранении длительно сохраняет первоначальную форму, прочностные, температурные и химические свойства

Проявляет высокую устойчивость к широкому спектру органических и неорганических соединений

Имеет незначительный коэффициент трения: поверхность чистая и гладкая и не удерживает в микропорах другие частицы

Могут быть легко подсоединены к другим трубопроводам, изготовленным из различных материалов (сталь, медь, металлопластик)

Просты в монтаже и безопасны для здоровья

Соединение элементов легко осуществляется при помощи диффузионной сварки

Высокий эксплуатационный срок изделий

Обладают малым весом и легко транспортируются

Комбинированная муфта TEBO R-TB внутренняя резьба, 20x1/2 030023402 используется для перехода с полипропиленовой трубы на другие виды труб или на трубопроводную арматуру. Муфта выполнена из качественного материала-Polypropylene Random Copolymer, с многоэтапным контролем качества. Обладает антикоррозийными свойствами, в следствии чего, в водяной системе отсутствует ржавчина и грязь. Благодаря ровной и гладкой поверхности не происходит оседания известкового налета. Технические характеристики материала дают гарантию на долгое функционирование системы.