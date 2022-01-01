Молоток кованый TECH-TOP 120-0400, 1/6/36 ,пласт. обрезиненная ручка, 400 гр.
Арт. О00000020313
Характеристики
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Производитель
|Tech-Top
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип молотка
|слесарный
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Вес бойка, кг
|0.4
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- Кованый молоток, пластиковая обрезиненная ручка 400 Г TECH-TOP 120-0400 54851 удобен в использовании за счет рельефного покрытия рукояти.
Преимущества
- Для защиты материала рядом с бойком есть специальная мягкая накладка, которая амортизирует удары