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Молоток кованый TECH-TOP 120-0400, 1/6/36 ,пласт. обрезиненная ручка, 400 гр.
330 ₽
Слесарные молотки
    Молоток кованый TECH-TOP 120-0400, 1/6/36 ,пласт. обрезиненная ручка, 400 гр.
    Арт. О00000020313
    Молоток кованый TECH-TOP 120-0400, 1/6/36 ,пласт. обрезиненная ручка, 400 гр.
    Молоток кованый TECH-TOP 120-0400, 1/6/36 ,пласт. обрезиненная ручка, 400 гр.
    Молоток кованый TECH-TOP 120-0400, 1/6/36 ,пласт. обрезиненная ручка, 400 гр.
      Молоток кованый TECH-TOP 120-0400, 1/6/36 ,пласт. обрезиненная ручка, 400 гр.
      Молоток кованый TECH-TOP 120-0400, 1/6/36 ,пласт. обрезиненная ручка, 400 гр.
      Молоток кованый TECH-TOP 120-0400, 1/6/36 ,пласт. обрезиненная ручка, 400 гр.

      Молоток кованый TECH-TOP 120-0400, 1/6/36 ,пласт. обрезиненная ручка, 400 гр.

      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000020313

      Характеристики

      Производитель
      		Tech-Top
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		0.4
      Все характеристики
      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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