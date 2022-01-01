Молоток кованый TECH-TOP 120-0400, 1/6/36 ,пласт. обрезиненная ручка, 400 гр.

Преимущества



Для защиты материала рядом с бойком есть специальная мягкая накладка, которая амортизирует удары

Кованый молоток, пластиковая обрезиненная ручка 400 Г TECH-TOP 120-0400 54851 удобен в использовании за счет рельефного покрытия рукояти.