Молоток кованый TECH-TOP 120-0800, пласт. обрезиненная ручка, 800 гр., 1/6/24

Преимущества

Для защиты материала рядом с бойком есть специальная мягкая накладка, которая амортизирует удары

Кованый молоток, пластиковая обрезиненная ручка 800 Г TECH-TOP 120-0800 54854 удобен в использовании за счет рельефного покрытия рукояти.