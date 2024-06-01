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Молоток кованый TECH-TOP 120-0800, пласт. обрезиненная ручка, 800 гр., 1/6/24
Найти аналог
Слесарные молотки
    Молоток кованый TECH-TOP 120-0800, пласт. обрезиненная ручка, 800 гр., 1/6/24
    Арт. О00000020310
    Молоток кованый TECH-TOP 120-0800, пласт. обрезиненная ручка, 800 гр., 1/6/24
    Молоток кованый TECH-TOP 120-0800, пласт. обрезиненная ручка, 800 гр., 1/6/24
    Молоток кованый TECH-TOP 120-0800, пласт. обрезиненная ручка, 800 гр., 1/6/24
      Молоток кованый TECH-TOP 120-0800, пласт. обрезиненная ручка, 800 гр., 1/6/24
      Молоток кованый TECH-TOP 120-0800, пласт. обрезиненная ручка, 800 гр., 1/6/24
      Молоток кованый TECH-TOP 120-0800, пласт. обрезиненная ручка, 800 гр., 1/6/24

      Молоток кованый TECH-TOP 120-0800, пласт. обрезиненная ручка, 800 гр., 1/6/24

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000020310

      Характеристики

      Производитель
      		Tech-Top
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		0.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кованый молоток, пластиковая обрезиненная ручка 800 Г TECH-TOP 120-0800 54854 удобен в использовании за счет рельефного покрытия рукояти.

        Преимущества

        • Для защиты материала рядом с бойком есть специальная мягкая накладка, которая амортизирует удары