Течеискатель testo 316-1 , электронный детектор утечек горючих газов с гибким зондом и батарейкой. Компактный и высокоэффективный детектор утечки газа testo 316-1 предназначен для определения малейших утечек газа метана (CH4), пропана (C3H8) и водорода (H2). Течеискатель testo 316-1 оснащен изгибаемым зондом, на конце которого расположен сенсор. Непосредственно гибкий зонд является главным преимуществом детектора утечки газа testo 316-1, поскольку позволяет реализовать замеры в труднодоступных местах.

Преимущества