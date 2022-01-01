Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Течеискатель Testo 316-1
Найти аналог
Течеискатели
    Течеискатель Testo 316-1
    Арт. geototal_393
    Течеискатель Testo 316-1

      Течеискатель Testo 316-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_393

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. рабочая температура, °C
      		4
      Макс. рабочая температура, °C
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Течеискатель testo 316-1, электронный детектор утечек горючих газов с гибким зондом и батарейкой. Компактный и высокоэффективный детектор утечки газа testo 316-1 предназначен для определения малейших утечек газа метана (CH4), пропана (C3H8) и водорода (H2). Течеискатель testo 316-1 оснащен изгибаемым зондом, на конце которого расположен сенсор. Непосредственно гибкий зонд является главным преимуществом детектора утечки газа testo 316-1, поскольку позволяет реализовать замеры в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Изгибаемый зонд для труднодоступных мест
        • Оптический и акустический сигнал тревоги при превышении сигнальных значений
        • Чехол TopSafe для защиты от загрязнений и повреждений (опция)
        • Одобрен по стандарту DVGW