Течеискатель Testo 316-1
Арт. geototal_393
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мин. рабочая температура, °C
|4
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Макс. рабочая температура, °C
|45
Течеискатель testo
316-1, электронный детектор утечек горючих газов с гибким зондом и батарейкой. Компактный и высокоэффективный детектор утечки газа testo 316-1предназначен для определения малейших утечек газа метана (CH4), пропана (C3H8) и водорода (H2). Течеискатель testo 316-1оснащен изгибаемым зондом, на конце которого расположен сенсор. Непосредственно гибкий зонд является главным преимуществом детектора утечки газа testo 316-1,поскольку позволяет реализовать замеры в труднодоступных местах.
Преимущества
- Изгибаемый зонд для труднодоступных мест
- Оптический и акустический сигнал тревоги при превышении сигнальных значений
- Чехол TopSafe для защиты от загрязнений и повреждений (опция)
- Одобрен по стандарту DVGW