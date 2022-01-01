Течеискатель Testo 316-2
Арт. geototal_394
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Мин. рабочая температура, °C
|-5
|
Макс. рабочая температура, °C
|50
- Удобный и высокоэффективный электронный течеискатель testo 316-2 применяется для диагностики топливно-энергетического комплекса, утечки бытового газа из оборудования и газомагистралей. Профессиональный прибор Testo 316-2 предназначен для быстрого определения малейших утечек бытовых и промышленных горючих газов (метана, пропана и водорода). Наличие гибкого зонда значительно упрощает поиск утечек в труднодоступных местах. Течеискатель testo316-2 снабжен звуковой и световой сигнализацией, что облегчает процесс работы с прибором. Благодаря имеющемуся встроенному насосу testo 316-2 позволяет увеличивать скорость забора проб воздуха в подозрительных местах.
Преимущества
- Гибкий измерительный зонд для поиска утечек в труднодоступных местах
- Оптический и визуальный сигнал тревоги для увеличивающихся и взрывоопасных концентраций
- Функция отображения утечек показывает максимальный объем утечки
- Встроенный насос
- Разъем для подключения наушников для безопасной локализации утечек в местах с высоким уровнем шума
- Длительный ресурс работы благодаря перезаряжаемому аккумулятору