Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Течеискатель Testo 316-2
Найти аналог
Течеискатели
    Течеискатель Testo 316-2
    Арт. geototal_394
    Течеискатель Testo 316-2
    Течеискатель Testo 316-2
      Течеискатель Testo 316-2
      Течеискатель Testo 316-2

      Течеискатель Testo 316-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_394

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. рабочая температура, °C
      		-5
      Макс. рабочая температура, °C
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удобный и высокоэффективный электронный течеискатель testo 316-2 применяется для диагностики топливно-энергетического комплекса, утечки бытового газа из оборудования и газомагистралей. Профессиональный прибор Testo 316-2 предназначен для быстрого определения малейших утечек бытовых и промышленных горючих газов (метана, пропана и водорода). Наличие гибкого зонда значительно упрощает поиск утечек в труднодоступных местах. Течеискатель testo316-2 снабжен звуковой и световой сигнализацией, что облегчает процесс работы с прибором. Благодаря имеющемуся встроенному насосу testo 316-2 позволяет увеличивать скорость забора проб воздуха в подозрительных местах.

        Преимущества

        • Гибкий измерительный зонд для поиска утечек в труднодоступных местах
        • Оптический и визуальный сигнал тревоги для увеличивающихся и взрывоопасных концентраций
        • Функция отображения утечек показывает максимальный объем утечки
        • Встроенный насос
        • Разъем для подключения наушников для безопасной локализации утечек в местах с высоким уровнем шума
        • Длительный ресурс работы благодаря перезаряжаемому аккумулятору