Преимущества

Гибкий измерительный зонд для поиска утечек в труднодоступных местах

Оптический и визуальный сигнал тревоги для увеличивающихся и взрывоопасных концентраций

Функция отображения утечек показывает максимальный объем утечки

Встроенный насос

Разъем для подключения наушников для безопасной локализации утечек в местах с высоким уровнем шума

Длительный ресурс работы благодаря перезаряжаемому аккумулятору

Удобный и высокоэффективный электронный течеискатель testo 316-2 применяется для диагностики топливно-энергетического комплекса, утечки бытового газа из оборудования и газомагистралей. Профессиональный прибор Testo 316-2 предназначен для быстрого определения малейших утечек бытовых и промышленных горючих газов (метана, пропана и водорода). Наличие гибкого зонда значительно упрощает поиск утечек в труднодоступных местах. Течеискатель testo316-2 снабжен звуковой и световой сигнализацией, что облегчает процесс работы с прибором. Благодаря имеющемуся встроенному насосу testo 316-2 позволяет увеличивать скорость забора проб воздуха в подозрительных местах.