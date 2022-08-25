Бензиновый культиватор Техпром МК-651, 7 л.с.
Арт. О00000026594
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Емкость топливного бака, л
|3.6
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Сцепление
|ременное
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- Бензиновый мотокультиватор ЭНЕРГОПРОМ МК-651 используется для рыхления и культивации почвы на садово-огородных участках. Глубина вспашки регулируется сошником в зависимости от поставленной задачи. Все рычаги управления выведены на ручки, что обеспечивает удобство в работе. Крылья защищают оператора от земли, вылетающей из-под колес.
Преимущества
- Регулировка глубины вспашки при помощи сошника
- Мощный 4-х тактный двигатель
- Можно изменять количества фрез в зависимости от необходимой ширины обработки
- Рычаги управления ЭНЕРГОПРОМ МК-651 выведены на ручки