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Бензиновый культиватор Техпром МК-651, 7 л.с.
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Бензиновый культиватор Техпром МК-651, 7 л.с.
    Арт. О00000026594
    5.0
    1
    Бензиновый культиватор Техпром МК-651, 7 л.с.
    Бензиновый культиватор Техпром МК-651, 7 л.с.
      Бензиновый культиватор Техпром МК-651, 7 л.с.
      Бензиновый культиватор Техпром МК-651, 7 л.с.

      Бензиновый культиватор Техпром МК-651, 7 л.с.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026594
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Техпром
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Сцепление
      		ременное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый мотокультиватор ЭНЕРГОПРОМ МК-651 используется для рыхления и культивации почвы на садово-огородных участках. Глубина вспашки регулируется сошником в зависимости от поставленной задачи. Все рычаги управления выведены на ручки, что обеспечивает удобство в работе. Крылья защищают оператора от земли, вылетающей из-под колес.

        Преимущества

        • Регулировка глубины вспашки при помощи сошника
        • Мощный 4-х тактный двигатель
        • Можно изменять количества фрез в зависимости от необходимой ширины обработки
        • Рычаги управления ЭНЕРГОПРОМ МК-651 выведены на ручки