Бензиновый культиватор Техпром МК-651, 7 л.с.

Преимущества

Регулировка глубины вспашки при помощи сошника

Мощный 4-х тактный двигатель

Можно изменять количества фрез в зависимости от необходимой ширины обработки

Рычаги управления ЭНЕРГОПРОМ МК-651 выведены на ручки

Бензиновый мотокультиватор ЭНЕРГОПРОМ МК-651 используется для рыхления и культивации почвы на садово-огородных участках. Глубина вспашки регулируется сошником в зависимости от поставленной задачи. Все рычаги управления выведены на ручки, что обеспечивает удобство в работе. Крылья защищают оператора от земли, вылетающей из-под колес.