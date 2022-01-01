Телескопические садовые вилы FISKARS 133320

Преимущества

Малый вес

Подходят для работы с твердой и каменистой почвой

Ручка установлена под углом 13 градусов

За счёт дополнительного рычага в нижней части вил, сокращается усилие при работе и предотвращается усталость и нагрузка на спину и плечи

Регулируемая длина рукоятки позволяет работать садоводам разного роста

Подходят для разрыхления почвы и переноса кусков дерна

Регулируемая длина черенка 1050-1250 мм

Продукт с длительным сроком службы благодаря качественной конструкции из борсодержащей стали

Телескопические садовые вилы Fiskars 1000630 (133320) применяется для работы с твердой и каменистой почвой. Заточенные зубья вил, выполненные из борсодержащей стали, легко проникают в почву. Ручка, установленная под углом в 13 градусов, и телескопический черенок упрощают работу с инструментом.