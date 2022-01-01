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Телескопические садовые вилы FISKARS 133320
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Вилы
    Телескопические садовые вилы FISKARS 133320
    Арт. X10193908261
    Телескопические садовые вилы FISKARS 133320
    Телескопические садовые вилы FISKARS 133320
    Телескопические садовые вилы FISKARS 133320
    Телескопические садовые вилы FISKARS 133320
      Телескопические садовые вилы FISKARS 133320
      Телескопические садовые вилы FISKARS 133320
      Телескопические садовые вилы FISKARS 133320
      Телескопические садовые вилы FISKARS 133320

      Телескопические садовые вилы FISKARS 133320

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10193908261

      Характеристики

      Производитель
      		Fiskars
      Наличие черенка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Телескопические садовые вилы Fiskars 1000630 (133320) применяется для работы с твердой и каменистой почвой. Заточенные зубья вил, выполненные из борсодержащей стали, легко проникают в почву. Ручка, установленная под углом в 13 градусов, и телескопический черенок упрощают работу с инструментом.

        Преимущества 

        • Малый вес
        • Подходят для работы с твердой и каменистой почвой
        • Ручка установлена под углом 13 градусов
        • За счёт дополнительного рычага в нижней части вил, сокращается усилие при работе и предотвращается усталость и нагрузка на спину и плечи
        • Регулируемая длина рукоятки позволяет работать садоводам разного роста
        • Подходят для разрыхления почвы и переноса кусков дерна
        • Регулируемая длина черенка 1050-1250 мм
        • Продукт с длительным сроком службы благодаря качественной конструкции из борсодержащей стали