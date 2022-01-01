Тележка для шланга GARDENA 08013-2700000 50 Classic со шлангом
Арт. 77777X718426108
Характеристики
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Производитель
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Шланг в комплекте
|нет
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Система скручивания
|ручная
- Тележка Classic со шлангом Gardena 08013-27.000.00 предназначена для организации системы полива, комфортной для пользователя. Больше не придется носить за собой шланг по всему участку. Он накручивается на барабан, предотвращая пережимание, изломы и перекручивание шланга. Имеет удобную складную рукоятку для скручивания и раскручивания шланга.
Преимущества
- На тележке есть возможность закрепить распылитель, для более удобного хранения и полива
- На ручке тележки имеется нескользящая накладка, длина ручки изменяется до нужного размера
- Есть встроенный механизм от протекания воды, оставшейся в шланге по окончанию полива
- Тележка плавно перемещается на профилированных колесах, не повреждающих газон
- Прочная рамная конструкция и барабан гарантируют надежность и продолжительный срок службы
- Проста в использовании
- Идет в комплекте со шлангом (1/2", длина - 20 м)