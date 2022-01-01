Тележка для шланга GARDENA 08013-2700000 50 Classic со шлангом

Преимущества

На тележке есть возможность закрепить распылитель, для более удобного хранения и полива

На ручке тележки имеется нескользящая накладка, длина ручки изменяется до нужного размера

Есть встроенный механизм от протекания воды, оставшейся в шланге по окончанию полива

Тележка плавно перемещается на профилированных колесах, не повреждающих газон

Прочная рамная конструкция и барабан гарантируют надежность и продолжительный срок службы

Проста в использовании

Идет в комплекте со шлангом (1/2", длина - 20 м)

Тележка Classic со шлангом Gardena 08013-27.000.00 предназначена для организации системы полива, комфортной для пользователя. Больше не придется носить за собой шланг по всему участку. Он накручивается на барабан, предотвращая пережимание, изломы и перекручивание шланга. Имеет удобную складную рукоятку для скручивания и раскручивания шланга.