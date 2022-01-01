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Тележка для шланга GARDENA 08013-2700000 50 Classic со шлангом
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Катушки для шлангов
    Тележка для шланга GARDENA 08013-2700000 50 Classic со шлангом
    Арт. 77777X718426108
    Тележка для шланга GARDENA 08013-2700000 50 Classic со шлангом

      Тележка для шланга GARDENA 08013-2700000 50 Classic со шлангом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X718426108

      Характеристики

      Производитель
      		Grinda
      Шланг в комплекте
      		нет
      Система скручивания
      		ручная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тележка Classic со шлангом Gardena 08013-27.000.00 предназначена для организации системы полива, комфортной для пользователя. Больше не придется носить за собой шланг по всему участку. Он накручивается на барабан, предотвращая пережимание, изломы и перекручивание шланга. Имеет удобную складную рукоятку для скручивания и раскручивания шланга.

        Преимущества

        • На тележке есть возможность закрепить распылитель, для более удобного хранения и полива
        • На ручке тележки имеется нескользящая накладка, длина ручки изменяется до нужного размера
        • Есть встроенный механизм от протекания воды, оставшейся в шланге по окончанию полива
        • Тележка плавно перемещается на профилированных колесах, не повреждающих газон
        • Прочная рамная конструкция и барабан гарантируют надежность и продолжительный срок службы
        • Проста в использовании
        • Идет в комплекте со шлангом (1/2", длина - 20 м)