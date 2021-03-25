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Гидравлическая тележка АС-2500, 2.5 т
Арт. X13140633
Характеристики
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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- Складская гидравлическая тележка Сибталь AC 2500 кг 070 2030 2000 представляет собой прочную и долговечную модель для использования в крупных торговых точках и на складах. Усиленный гидроцилиндр позволяет работать с грузами весом до 2.5 тонн. Конструкция вил оптимально подходит для подъема как стандартных, так и европоддонов. Элементы управления располагаются на рукояти тележки
Преимущества
- Возможности движения: подъем, поворот, ход вперед/назад.
- Колеса имеют высокую прочность и выдерживают предельную нагрузку в течение длительного времени.
- Литой гидроузел высокой степени надежности.
- Полиуретановые колеса - минимум шума, плавность хода и отсутствие скольжения.
- Покрытие рукоятки предотвращает скольжение рук, делая работу оператора комфортной.
- Оптимальная длина обеспечивает маневренность и удобное управление.
- Силовая рама из профильной трубы позволяет выдерживать большие нагрузки на скручивание и изгиб.
- Износостойкая порошковая окраска обеспечивает устойчивость Сибталь AC 2500 кг 070 2030 2000 к коррозии.