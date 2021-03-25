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Гидравлическая тележка АС-2500, 2.5 т
5.0
1
32 819 ₽
Рохли
  • Персональная скидка
Гидравлическая тележка АС-2500, 2.5 т
Арт. X13140633
5.0
1
Гидравлическая тележка АС-2500, 2.5 т
Гидравлическая тележка АС-2500, 2.5 т
Гидравлическая тележка АС-2500, 2.5 т
  • Персональная скидка
Гидравлическая тележка АС-2500, 2.5 т
Гидравлическая тележка АС-2500, 2.5 т
Гидравлическая тележка АС-2500, 2.5 т

Гидравлическая тележка АС-2500, 2.5 т

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32 819 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
6 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 229 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. X13140633
5.0
1

Характеристики

Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
32 819 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
6 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 229 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Складская гидравлическая тележка Сибталь AC 2500 кг 070 2030 2000 представляет собой прочную и долговечную модель для использования в крупных торговых точках и на складах. Усиленный гидроцилиндр позволяет работать с грузами весом до 2.5 тонн. Конструкция вил оптимально подходит для подъема как стандартных, так и европоддонов. Элементы управления располагаются на рукояти тележки

    Преимущества

    • Возможности движения: подъем, поворот, ход вперед/назад.
    • Колеса имеют высокую прочность и выдерживают предельную нагрузку в течение длительного времени.
    • Литой гидроузел высокой степени надежности.
    • Полиуретановые колеса - минимум шума, плавность хода и отсутствие скольжения.
    • Покрытие рукоятки предотвращает скольжение рук, делая работу оператора комфортной.
    • Оптимальная длина обеспечивает маневренность и удобное управление.
    • Силовая рама из профильной трубы позволяет выдерживать большие нагрузки на скручивание и изгиб.
    • Износостойкая порошковая окраска обеспечивает устойчивость Сибталь AC 2500 кг 070 2030 2000 к коррозии.