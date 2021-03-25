Гидравлическая тележка АС-2500, 2.5 т

Преимущества

Возможности движения: подъем, поворот, ход вперед/назад.

Колеса имеют высокую прочность и выдерживают предельную нагрузку в течение длительного времени.

Литой гидроузел высокой степени надежности.

Полиуретановые колеса - минимум шума, плавность хода и отсутствие скольжения.

Покрытие рукоятки предотвращает скольжение рук, делая работу оператора комфортной.

Оптимальная длина обеспечивает маневренность и удобное управление.

Силовая рама из профильной трубы позволяет выдерживать большие нагрузки на скручивание и изгиб.

Износостойкая порошковая окраска обеспечивает устойчивость Сибталь AC 2500 кг 070 2030 2000 к коррозии.

Складская гидравлическая тележка Сибталь AC 2500 кг 070 2030 2000 представляет собой прочную и долговечную модель для использования в крупных торговых точках и на складах. Усиленный гидроцилиндр позволяет работать с грузами весом до 2.5 тонн. Конструкция вил оптимально подходит для подъема как стандартных, так и европоддонов. Элементы управления располагаются на рукояти тележки