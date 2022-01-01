Тележка гидравлическая ОК 30-115

Преимущества

Простота эксплуатации

Не требует специального обслуживания

Малое усилие для подъема

Сделана из качественной стали толщиной 4 мм

Тележка OK 30-115 имеет большую грузоподъемность, что позволяет использовать ее для перевозки поддонов с грузом на производствах тыжелых деталей или агрегатов. Также для складирования и выполнения погрузочных работ, когда поддоны необходимо загружать в автотранспорт. Для осуществления подъема оператору требуется не большое усилие.