Тележка гидравлическая ОК 30-115
Арт. X13140623
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Ширина ролика, мм
|70
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Диаметр ролика, мм
|82
- Тележка OK 30-115 имеет большую грузоподъемность, что позволяет использовать ее для перевозки поддонов с грузом на производствах тыжелых деталей или агрегатов. Также для складирования и выполнения погрузочных работ, когда поддоны необходимо загружать в автотранспорт. Для осуществления подъема оператору требуется не большое усилие.
Преимущества
- Простота эксплуатации
- Не требует специального обслуживания
- Малое усилие для подъема
- Сделана из качественной стали толщиной 4 мм