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Тележка гидравлическая ОК 30-115
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Рохли
    Тележка гидравлическая ОК 30-115
    Арт. X13140623
    Тележка гидравлическая ОК 30-115

      Тележка гидравлическая ОК 30-115

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13140623

      Характеристики

      Производитель
      		Otto Kurtbach
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Ширина ролика, мм
      		70
      Диаметр ролика, мм
      		82
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тележка OK 30-115  имеет большую грузоподъемность, что позволяет использовать ее для перевозки поддонов с грузом на производствах тыжелых деталей или агрегатов. Также для складирования и выполнения погрузочных работ, когда поддоны необходимо загружать в автотранспорт. Для осуществления подъема оператору требуется не большое усилие.

        Преимущества

        • Простота эксплуатации
        • Не требует специального обслуживания
        • Малое усилие для подъема
        • Сделана из качественной стали толщиной 4 мм