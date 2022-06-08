Гидравлическая тележка Tisel T25 760000101

Преимущества

Маневренность

Компактность

Простота обслуживания

Управляемость

Надежность

Гидравлическая тележка Tisel t25 – модернизированный агрегат с максимальной эффективностью и повышенной интенсивностью работы. Модель Tisel t25 – это рохля с грузоподъемностью в 2,5 т немецкого производителя. Техника совмещает в себе отличную производительность, высокую эффективность работы, качество родом из Германии и максимальный комфорт. Гидравлическая тележка изготовлена с использованием многоуровневого контроля качества. Разработана тележка в соответствии со всеми техническими нормами и требованиями к безопасности и удобству.