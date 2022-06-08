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Гидравлическая тележка Tisel T25 760000101
5.0
2
41 620 ₽
Рохли
  • Персональная скидка
Гидравлическая тележка Tisel T25 760000101
Арт. X13140668
5.0
2
Гидравлическая тележка Tisel T25 760000101
  • Персональная скидка

Гидравлическая тележка Tisel T25 760000101

Дарим скидки за
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41 620 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 038 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно
Арт. X13140668
5.0
2

Характеристики

Производитель
Tisel
Страна производства
Китай
Материал ролика
полиуретан
Ширина ролика, мм
70
Диаметр ролика, мм
82
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
41 620 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 038 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Гидравлическая тележка Tisel t25 – модернизированный агрегат с максимальной эффективностью и повышенной интенсивностью работы. Модель Tisel t25 – это рохля с грузоподъемностью в 2,5 т немецкого производителя. Техника совмещает в себе отличную производительность, высокую эффективность работы, качество родом из Германии и максимальный комфорт. Гидравлическая тележка изготовлена с использованием многоуровневого контроля качества. Разработана тележка в соответствии со всеми техническими нормами и требованиями к безопасности и удобству.

    Преимущества

    • Маневренность
    • Компактность
    • Простота обслуживания
    • Управляемость
    • Надежность