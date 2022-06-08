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Гидравлическая тележка Tisel T25 760000101
Арт. X13140668
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Материал ролика
|полиуретан
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Ширина ролика, мм
|70
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Диаметр ролика, мм
|82
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- Гидравлическая тележка Tisel t25 – модернизированный агрегат с максимальной эффективностью и повышенной интенсивностью работы. Модель Tisel t25 – это рохля с грузоподъемностью в 2,5 т немецкого производителя. Техника совмещает в себе отличную производительность, высокую эффективность работы, качество родом из Германии и максимальный комфорт. Гидравлическая тележка изготовлена с использованием многоуровневого контроля качества. Разработана тележка в соответствии со всеми техническими нормами и требованиями к безопасности и удобству.
Преимущества
- Маневренность
- Компактность
- Простота обслуживания
- Управляемость
- Надежность