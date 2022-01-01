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Тележка инструментальная Ombra 7-ми полочная (синяя) OTT47B-R
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Инструментальные тележки
    Тележка инструментальная Ombra 7-ми полочная (синяя) OTT47B-R
    Арт. ombratools_8528
    Тележка инструментальная Ombra 7-ми полочная (синяя) OTT47B-R

      Тележка инструментальная Ombra 7-ми полочная (синяя) OTT47B-R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_8528

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		1000
      Ширина, мм
      		680
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инструментальные тележки серии “OMBRA”® ОТТ47 применяются для оборудования стационарных и мобильных рабочих мест в мастерских, цехах и других помещениях в качестве средств хранения и перемещения внутри рабочей зоны инструментов, специальной оснастки, запасных частей общей массой до 200 кг., необходимых для обеспечения рабочего процесса предприятия.Инструментальная тележка “OMBRA” состоит из семи полок: пять, высотой 75 мм. для хранения инструмента и две, высотой 157 мм., для хранения крупных инструментов, оснастки, деталей и т.д. Размеры полок рассчитаны для использования стандартных инструментов.

        Преимущества


        • Ombra OTT47B-R 55893 оснащена колесами
        • Рукоятка для перемещения ящика
        • Высокая прочность изделия
        • Длительный срок эксплуатации