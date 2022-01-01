Тележка инструментальная Ombra 7-ми полочная (синяя) OTT47B-R
Арт. ombratools_8528
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|1000
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Ширина, мм
|680
- Инструментальные тележки серии “OMBRA”® ОТТ47 применяются для оборудования стационарных и мобильных рабочих мест в мастерских, цехах и других помещениях в качестве средств хранения и перемещения внутри рабочей зоны инструментов, специальной оснастки, запасных частей общей массой до 200 кг., необходимых для обеспечения рабочего процесса предприятия.Инструментальная тележка “OMBRA” состоит из семи полок: пять, высотой 75 мм. для хранения инструмента и две, высотой 157 мм., для хранения крупных инструментов, оснастки, деталей и т.д. Размеры полок рассчитаны для использования стандартных инструментов.
Преимущества
- Ombra OTT47B-R 55893 оснащена колесами
- Рукоятка для перемещения ящика
- Высокая прочность изделия
- Длительный срок эксплуатации