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Тележка Pfaff Silverline HU25-115 TS
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Рохли
    Тележка Pfaff Silverline HU25-115 TS
    Арт. X13140621
    Тележка Pfaff Silverline HU25-115 TS

      Тележка Pfaff Silverline HU25-115 TS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X13140621

      Характеристики

      Производитель
      		Pfaff
      Страна производства
      		Китай
      Материал ролика
      		полиуретан
      Ширина ролика, мм
      		70
      Диаметр ролика, мм
      		82
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гидравлические тележки pfaff hu 25115ts разработаны специально для работы в промышленных условиях, отличающихся постоянными повышенными нагрузками на грузоподъёмную технику. Данная модель характеризуется современным эргономичным дизайном, усиленной прочной конструкцией, высокоточной сборкой и высокой надежностью, в том числе основных технологических узлов. Эти качества делают её одной из самых популярных среди моделей линии Pfaff Silberblau.

        Преимущества

        • Маневренность
        • Компактность
        • Простота обслуживания