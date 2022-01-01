Тележка Pfaff Silverline HU25-115 TS
Арт. X13140621
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Материал ролика
|полиуретан
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Ширина ролика, мм
|70
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Диаметр ролика, мм
|82
- Гидравлические тележки pfaff hu 25115ts разработаны специально для работы в промышленных условиях, отличающихся постоянными повышенными нагрузками на грузоподъёмную технику. Данная модель характеризуется современным эргономичным дизайном, усиленной прочной конструкцией, высокоточной сборкой и высокой надежностью, в том числе основных технологических узлов. Эти качества делают её одной из самых популярных среди моделей линии Pfaff Silberblau.
Преимущества
- Маневренность
- Компактность
- Простота обслуживания