Тележка Pfaff Silverline HU25-115 TS

Преимущества

Маневренность

Компактность

Простота обслуживания

Гидравлические тележки pfaff hu 25115ts разработаны специально для работы в промышленных условиях, отличающихся постоянными повышенными нагрузками на грузоподъёмную технику. Данная модель характеризуется современным эргономичным дизайном, усиленной прочной конструкцией, высокоточной сборкой и высокой надежностью, в том числе основных технологических узлов. Эти качества делают её одной из самых популярных среди моделей линии Pfaff Silberblau.