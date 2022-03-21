Роликовая система для перемещения грузов Lema LM XY-08
Арт. X11229
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|72
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Габариты, мм
|140X120
- Роликовая система для перемещения грузов LM XY-08 используется на складах, производствах, а также при погрузо-разгрузочных работах, для транспортировки тяжелого оборудования или ящиков с товаром
Преимущества
- Простота эксплуатации
- Малые габариты
- Не требуют специального обслуживания
- Высокая маневренность