Роликовая система для перемещения грузов Lema LM XY-08

Преимущества

Простота эксплуатации

Малые габариты

Не требуют специального обслуживания

Высокая маневренность

Роликовая система для перемещения грузов LM XY-08 используется на складах, производствах, а также при погрузо-разгрузочных работах, для транспортировки тяжелого оборудования или ящиков с товаром