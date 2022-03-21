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Роликовая система для перемещения грузов Lema LM XY-08
5.0
2
Найти аналог
Транспортные роликовые системы
    Роликовая система для перемещения грузов Lema LM XY-08
    Арт. X11229
    5.0
    2
    Роликовая система для перемещения грузов Lema LM XY-08

      Роликовая система для перемещения грузов Lema LM XY-08

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X11229
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Lema
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		72
      Габариты, мм
      		140X120
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Роликовая система для перемещения грузов LM XY-08 используется на складах, производствах, а также при погрузо-разгрузочных работах, для транспортировки тяжелого оборудования или ящиков с товаром

        Преимущества

        • Простота эксплуатации
        • Малые габариты
        • Не требуют специального обслуживания
        • Высокая маневренность