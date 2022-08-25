Тележка прицепная CHAMPION С3035

сидение со спинкой;

большая грузоподъемность (750 кг.);

большой объем кузова (150*100 см.);

антикоррозийное покрытие;

электростатическая окраска;

пологий задний борт;

для сыпучих грузов;

самосвальная конструкция;

цельнометаллическое дышло;

дышло сварено из стальной трубы;

опоры под ноги;

большие пневмоколеса 13R;

ленточные тормоза;

педаль тормоза рядом с упором для ног;

ребра жесткости кузова.

Тележка прицепная Champion C3035 - предназначена для перевозки большого объема сыпучих грузов. Основным преимуществом телеги является ее покатый задний борт, позволяющий с легкостью производить разгрузку методом откидывания кузова назад. Для того чтобы произвести разгрузку, достаточно отсоединить фиксирующий шплинт, освобождая кузов от дышла и откинуть его назад. Кузов тележки выполнен из прочного стального листа и обварен ребрами жесткости по периметру. Благодаря такой конструкции тележка прицепная Champion может перевозить до 750 кг груза. В передней части тележки предусмотрено сидение для оператора, а на стальной трубе дышла есть упоры для ног и педаль ленточного тормоза. Большие колеса с диаметром R13 закрыты стальными крыльями, предотвращающими попадание грязи на оператора при движении. Тележка Champion легко соединяется со всеми модификациями мотоблоков champion, а так же с отечественными мотоблоками марок «Нева», «Ока», «Салют», «Агат», «Угра» и другими моделями. Особенности и преимущества: