Тележка прицепная CHAMPION С3035
Арт. champion_519
Характеристики
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Производитель
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Высота, мм
|1000
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Ширина, мм
|1500
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Вес, кг
|70
- Тележка прицепная Champion C3035 - предназначена для перевозки большого объема сыпучих грузов. Основным преимуществом телеги является ее покатый задний борт, позволяющий с легкостью производить разгрузку методом откидывания кузова назад. Для того чтобы произвести разгрузку, достаточно отсоединить фиксирующий шплинт, освобождая кузов от дышла и откинуть его назад. Кузов тележки выполнен из прочного стального листа и обварен ребрами жесткости по периметру. Благодаря такой конструкции тележка прицепная Champion может перевозить до 750 кг груза. В передней части тележки предусмотрено сидение для оператора, а на стальной трубе дышла есть упоры для ног и педаль ленточного тормоза. Большие колеса с диаметром R13 закрыты стальными крыльями, предотвращающими попадание грязи на оператора при движении. Тележка Champion легко соединяется со всеми модификациями мотоблоков champion, а так же с отечественными мотоблоками марок «Нева», «Ока», «Салют», «Агат», «Угра» и другими моделями. Особенности и преимущества:
- сидение со спинкой;
- большая грузоподъемность (750 кг.);
- большой объем кузова (150*100 см.);
- антикоррозийное покрытие;
- электростатическая окраска;
- пологий задний борт;
- для сыпучих грузов;
- самосвальная конструкция;
- цельнометаллическое дышло;
- дышло сварено из стальной трубы;
- опоры под ноги;
- большие пневмоколеса 13R;
- ленточные тормоза;
- педаль тормоза рядом с упором для ног;
- ребра жесткости кузова.