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Тележка прицепная CHAMPION С3035
5.0
1
Найти аналог
Навесное оборудование
    Тележка прицепная CHAMPION С3035
    Арт. champion_519
    5.0
    1
    Тележка прицепная CHAMPION С3035

      Тележка прицепная CHAMPION С3035

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_519
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Высота, мм
      		1000
      Ширина, мм
      		1500
      Вес, кг
      		70
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тележка прицепная Champion C3035 - предназначена для перевозки большого объема сыпучих грузов. Основным преимуществом телеги является ее покатый задний борт, позволяющий с легкостью производить разгрузку методом откидывания кузова назад. Для того чтобы произвести разгрузку, достаточно отсоединить фиксирующий шплинт, освобождая кузов от дышла и откинуть его назад. Кузов тележки выполнен из прочного стального листа и обварен ребрами жесткости по периметру. Благодаря такой конструкции тележка прицепная Champion может перевозить до 750 кг груза. В передней части тележки предусмотрено сидение для оператора, а на стальной трубе дышла есть упоры для ног и педаль ленточного тормоза. Большие колеса с диаметром R13 закрыты стальными крыльями, предотвращающими попадание грязи на оператора при движении. Тележка Champion легко соединяется со всеми модификациями мотоблоков champion, а так же с отечественными мотоблоками марок «Нева», «Ока», «Салют», «Агат», «Угра» и другими моделями. Особенности и преимущества:
        • сидение со спинкой;
        • большая грузоподъемность (750 кг.);
        • большой объем кузова (150*100 см.);
        • антикоррозийное покрытие;
        • электростатическая окраска;
        • пологий задний борт;
        • для сыпучих грузов;
        • самосвальная конструкция;
        • цельнометаллическое дышло;
        • дышло сварено из стальной трубы;
        • опоры под ноги;
        • большие пневмоколеса 13R;
        • ленточные тормоза;
        • педаль тормоза рядом с упором для ног;
        • ребра жесткости кузова.