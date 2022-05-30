Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Прицепная тележка Нева ТПМ
4.8
4
Найти аналог
Тележки для мотоблоков
    Прицепная тележка Нева ТПМ
    Арт. Ю00000020023
    4.8
    4
    Прицепная тележка Нева ТПМ

      Прицепная тележка Нева ТПМ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000020023
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		тележка
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тележка прицепная ТПМ 005.06.0100 предназначена для перевозки различных сельскохозяйственных, строительных материалов и других грузов. Агрегатируется в качестве прицепа к мотоблокам.

        Преимущества

        • Тележка проста в своей конструкции, но в то же время в ней нет ничего лишнего
        • Прочна, надёжна и практична
        • Тележка используется для перевозки любых грузов, весом до 150 кг