Прицепная тележка Нева ТПМ

Преимущества

Тележка проста в своей конструкции, но в то же время в ней нет ничего лишнего

Прочна, надёжна и практична

Тележка используется для перевозки любых грузов, весом до 150 кг

Тележка прицепная ТПМ 005.06.0100 предназначена для перевозки различных сельскохозяйственных, строительных материалов и других грузов. Агрегатируется в качестве прицепа к мотоблокам.