Прицепная тележка Нева ТПМ
Арт. Ю00000020023
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|тележка
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Количество предметов, шт
|1
- Тележка прицепная ТПМ 005.06.0100 предназначена для перевозки различных сельскохозяйственных, строительных материалов и других грузов. Агрегатируется в качестве прицепа к мотоблокам.
Преимущества
- Тележка проста в своей конструкции, но в то же время в ней нет ничего лишнего
- Прочна, надёжна и практична
- Тележка используется для перевозки любых грузов, весом до 150 кг