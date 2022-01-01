Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Садовая тележка усиленная Советская 01748 130 л, 350 кг, D колеса: 460 мм, сталь
Найти аналог
Двухколесные тачки
    Садовая тележка усиленная Советская 01748 130 л, 350 кг, D колеса: 460 мм, сталь
    Арт. X112931
    Садовая тележка усиленная Советская 01748 130 л, 350 кг, D колеса: 460 мм, сталь

      Садовая тележка усиленная Советская 01748 130 л, 350 кг, D колеса: 460 мм, сталь

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X112931

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество колес
      		двухколесная
      Грузоподъёмность, кг
      		350
      Диаметр колес, мм
      		460
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тележка строительно-садовая «Советская», усиленная

        Преимущества

        • Используются настоящие резиновые шины «Российского и Европейского производства» с допустимой нагрузкой на одну шину до 300 кг
        • Колесные диски и ступицы собственного производства гарантируют максимальную надежность колес
        • Колеса диаметром 460мм
        • Особо прочная рама изготовлена из металлической трубы с учетом любых нагрузок допустимых для ручных тележек
        • Кузов разработан максимально удобно для садового участка или строительной площадки
        • Весь каркас покрыт экологически чистым полимерным покрытием исключающим коррозию металла на длительный срок