Садовая тележка усиленная Советская 01748 130 л, 350 кг, D колеса: 460 мм, сталь
Арт. X112931
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество колес
|двухколесная
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Грузоподъёмность, кг
|350
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Диаметр колес, мм
|460
- Тележка строительно-садовая «Советская», усиленная
Преимущества
- Используются настоящие резиновые шины «Российского и Европейского производства» с допустимой нагрузкой на одну шину до 300 кг
- Колесные диски и ступицы собственного производства гарантируют максимальную надежность колес
- Колеса диаметром 460мм
- Особо прочная рама изготовлена из металлической трубы с учетом любых нагрузок допустимых для ручных тележек
- Кузов разработан максимально удобно для садового участка или строительной площадки
- Весь каркас покрыт экологически чистым полимерным покрытием исключающим коррозию металла на длительный срок