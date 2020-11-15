- Персональная скидка
Электрический тельфер Denzel TF-1000 52016
Арт. X10193038
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Электрический тельфер DENZEL TF-1000 52016 отличается долгим сроком службы благодаря медной обмотке двигателя. Модель делает перемещение тяжелых грузов простым и удобным: оператору не требуется прикладывать какие-либо физические усилия для подъема предметов на высоту 12 метров. Для крепления агрегата на стальной трубе в комплект поставки включается набор прочных кронштейнов
Преимущества
- Высокая скорость подъема грузов
- Прочный трос
- Качественное исполнение
- Простота применения