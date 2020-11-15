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Электрический тельфер Denzel TF-1000 52016
4.5
2
22 939 ₽
27 080 ₽
Стационарные тельферы
  • Персональная скидка
Электрический тельфер Denzel TF-1000 52016
Арт. X10193038
4.5
2
Электрический тельфер Denzel TF-1000 52016
Электрический тельфер Denzel TF-1000 52016
Электрический тельфер Denzel TF-1000 52016
  • Персональная скидка
Электрический тельфер Denzel TF-1000 52016
Электрический тельфер Denzel TF-1000 52016
Электрический тельфер Denzel TF-1000 52016

Электрический тельфер Denzel TF-1000 52016

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  • -4 141 ₽
22 939 ₽
27 080 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. X10193038
4.5
2

Характеристики

Производитель
Denzel
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -4 141 ₽
22 939 ₽
27 080 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический тельфер DENZEL TF-1000 52016 отличается долгим сроком службы благодаря медной обмотке двигателя. Модель делает перемещение тяжелых грузов простым и удобным: оператору не требуется прикладывать какие-либо физические усилия для подъема предметов на высоту 12 метров. Для крепления агрегата на стальной трубе в комплект поставки включается набор прочных кронштейнов

    Преимущества

    • Высокая скорость подъема грузов
    • Прочный трос
    • Качественное исполнение
    • Простота применения