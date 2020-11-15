Преимущества

Высокая скорость подъема грузов

Прочный трос

Качественное исполнение

Простота применения

Электрический тельфер DENZEL TF-1000 52016 отличается долгим сроком службы благодаря медной обмотке двигателя. Модель делает перемещение тяжелых грузов простым и удобным: оператору не требуется прикладывать какие-либо физические усилия для подъема предметов на высоту 12 метров. Для крепления агрегата на стальной трубе в комплект поставки включается набор прочных кронштейнов