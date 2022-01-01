Тельфер PRORAB Электрический LT 250P

Электрический тельфер PRORAB LT 250 P используется для быстрого и легкого подъема груза весом до 250 кг на строительных и ремонтных площадках, а также в автомастерских. Устройство прочно крепится к специальной балке скобами. Управление осуществляется с помощью пульта, что обеспечивает удобство работы с устройством. Тельфер питается от сети с напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Преимущества Простое управление Прочное крепление к балке Надежный стальной трос Высокая скорость подъема