Тельфер PRORAB Электрический LT 250P
Арт. Х132230114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение, В
|220
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Назначение
|подъем
- Электрический тельфер PRORAB LT 250 P используется для быстрого и легкого подъема груза весом до 250 кг на строительных и ремонтных площадках, а также в автомастерских. Устройство прочно крепится к специальной балке скобами. Управление осуществляется с помощью пульта, что обеспечивает удобство работы с устройством. Тельфер питается от сети с напряжением 220 В и частотой 50 Гц.
Преимущества
- Простое управление
- Прочное крепление к балке
- Надежный стальной трос
- Высокая скорость подъема