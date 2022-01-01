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Тельфер PRORAB Электрический LT 250P
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Передвижные тельферы
    Тельфер PRORAB Электрический LT 250P
    Арт. Х132230114
    Тельфер PRORAB Электрический LT 250P

      Тельфер PRORAB Электрический LT 250P

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х132230114

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение, В
      		220
      Назначение
      		подъем
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический тельфер PRORAB LT 250 P используется для быстрого и легкого подъема груза весом до 250 кг на строительных и ремонтных площадках, а также в автомастерских. Устройство прочно крепится к специальной балке скобами. Управление осуществляется с помощью пульта, что обеспечивает удобство работы с устройством. Тельфер питается от сети с напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

        Преимущества

      • Простое управление
      • Прочное крепление к балке
      • Надежный стальной трос
      • Высокая скорость подъема