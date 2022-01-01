Тельфер PRORAB LT500P Электрический
Арт. Х132230117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение, В
|220
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Назначение
|подъем
- Электрический тельфер PRORAB LT 500 P - это подвесное устройство с электрическим приводом для легкого и быстрого подъема груза весом до 500 кг. Выносной пульт позволяет управлять тельфером с некоторого расстояния, что обеспечивает безопасность оператора при срыве груза. Устройство используется в автомастерских, на небольших строительных площадках, а также в складских помещениях. Тельфер прост в эксплуатации и не требует специального обслуживания.
Преимущества
- Устойчивое свободное положение за счет специального балласта.
- Надежный стальной трос.
- Высокая скорость подъема.
- Легкость в эксплуатации.
- Питание от сети 220 В.