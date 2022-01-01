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Тельфер PRORAB LT500P Электрический
Найти аналог
Канатные тельферы
    Тельфер PRORAB LT500P Электрический
    Арт. Х132230117
    Тельфер PRORAB LT500P Электрический

      Тельфер PRORAB LT500P Электрический

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х132230117

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение, В
      		220
      Назначение
      		подъем
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический тельфер PRORAB LT 500 P - это подвесное устройство с электрическим приводом для легкого и быстрого подъема груза весом до 500 кг. Выносной пульт позволяет управлять тельфером с некоторого расстояния, что обеспечивает безопасность оператора при срыве груза. Устройство используется в автомастерских, на небольших строительных площадках, а также в складских помещениях. Тельфер прост в эксплуатации и не требует специального обслуживания.

        Преимущества

        • Устойчивое свободное положение за счет специального балласта.
        • Надежный стальной трос.
        • Высокая скорость подъема.
        • Легкость в эксплуатации.
        • Питание от сети 220 В.