Тельфер PRORAB LT500P Электрический

Преимущества

Устойчивое свободное положение за счет специального балласта.

Надежный стальной трос.

Высокая скорость подъема.

Легкость в эксплуатации.

Питание от сети 220 В.

Электрический тельфер PRORAB LT 500 P - это подвесное устройство с электрическим приводом для легкого и быстрого подъема груза весом до 500 кг. Выносной пульт позволяет управлять тельфером с некоторого расстояния, что обеспечивает безопасность оператора при срыве груза. Устройство используется в автомастерских, на небольших строительных площадках, а также в складских помещениях. Тельфер прост в эксплуатации и не требует специального обслуживания.