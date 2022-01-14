Электрический тельфер Sturm EH 72100
Арт. Х1322148
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|32.91
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Напряжение, В
|220
- Электрическая лебедка Штурм EH72100 - агрегат мощностью 1600 Вт с длиной троса 18.5 м. Способен поднимать груз до 500 кг без блока и 1000 кг с блоком, скорость подъема при этом составит 10 м/мин и 5 м/мин, на высоту 18 м и 9 м соответственно. Лебедка относится к бытовому классу, поэтому непрерывная эксплуатация должна длиться не более 20 минут
Преимущества
- Защита от перегрева
- Надежность