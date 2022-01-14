Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический тельфер Sturm EH 72100
5.0
1
Найти аналог
Стационарные тельферы
    Электрический тельфер Sturm EH 72100
    Арт. Х1322148
    5.0
    1
    Электрический тельфер Sturm EH 72100

      Электрический тельфер Sturm EH 72100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х1322148
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		32.91
      Напряжение, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая лебедка Штурм EH72100 - агрегат мощностью 1600 Вт с длиной троса 18.5 м. Способен поднимать груз до 500 кг без блока и 1000 кг с блоком, скорость подъема при этом составит 10 м/мин и 5 м/мин, на высоту 18 м и 9 м соответственно. Лебедка относится к бытовому классу, поэтому непрерывная эксплуатация должна длиться не более 20 минут

        Преимущества

        • Защита от перегрева
        • Надежность