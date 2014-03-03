Тельфер Sturm EH 7240

Тельфер Sturm(Штурм) EH7240 предназначен для использования на строительных площадках, складах, пристанях, в гаражах и цехах для погрузки и разгрузки, размещения оборудования.Технические характеристики:Грузоподъемность без блока 200 кг Грузоподъемность с блоком 400 кг Скорость подъема без блока10 м/мин Скорость подъема с блоком 5 м/мин Высота подъема без блока 11 м Высота подъема с блоком 5 м Длина троса 12 м Вес 15 кг