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Тельфер Sturm EH 7240
4.0
1
Найти аналог
Стационарные тельферы
    Тельфер Sturm EH 7240
    Арт. Х1313212
    4.0
    1
    Тельфер Sturm EH 7240

      Тельфер Sturm EH 7240

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1313212
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Полиспаст в комплекте
      		Нет
      Пульт управления в комплекте
      		Нет
      Электромеханический тормоз
      		Нет
      Наличие каретки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тельфер Sturm(Штурм) EH7240 предназначен для использования на строительных площадках, складах, пристанях, в гаражах и цехах для погрузки и разгрузки, размещения оборудования.Технические характеристики:Грузоподъемность без блока 200 кг Грузоподъемность с блоком 400 кг Скорость подъема без блока10 м/мин Скорость подъема с блоком 5 м/мин Высота подъема без блока 11 м Высота подъема с блоком 5 м Длина троса 12 м Вес 15 кг