Тельфер Sturm EH 7280

Преимущества

Защита от перегрева

Надежность

Электрическая лебедка Штурм EH7280 - агрегат мощностью 1350 Вт с длиной троса 18.5 м. Способен поднимать груз до 400 кг без блока и 800 кг с блоком, скорость подъема при этом составит 10 м/мин и 5 м/мин, на высоту 18 м и 9 м соответственно. Лебедка относится к бытовому классу, поэтому непрерывная эксплуатация должна длиться не более 20 минут.