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Тельфер Sturm EH 7280
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Стационарные тельферы
    Тельфер Sturm EH 7280
    Арт. Х1313247
    Тельфер Sturm EH 7280

      Тельфер Sturm EH 7280

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1313247

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Полиспаст в комплекте
      		Нет
      Пульт управления в комплекте
      		Нет
      Электромеханический тормоз
      		Нет
      Наличие каретки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрическая лебедка Штурм EH7280 - агрегат мощностью 1350 Вт с длиной троса 18.5 м. Способен поднимать груз до 400 кг без блока и 800 кг с блоком, скорость подъема при этом составит 10 м/мин и 5 м/мин, на высоту 18 м и 9 м соответственно. Лебедка относится к бытовому классу, поэтому непрерывная эксплуатация должна длиться не более 20 минут.

        Преимущества

        • Защита от перегрева
        • Надежность