Тельфер Sturm EH 7220
Арт. Х1313162
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение, В
|220
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Назначение
|подъем
- Электрическая лебедка Штурм EH7220 - агрегат мощностью 500 Вт, с длиной троса 12 метров. Способен поднимать груз до 100 кг без блока и 200 кг с блоком, скорость подъема при этом составит 10 м/мин и 5 м/мин, на высоту 5.5 м и 11 м соответственно. Лебедка относится к бытовому классу, поэтому непрерывная эксплуатация должна длиться не более 20 минут.
Преимущества
- Защита от перегрева
- Надежность