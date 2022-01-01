Тельфер Sturm EH 7220

Электрическая лебедка Штурм EH7220 - агрегат мощностью 500 Вт, с длиной троса 12 метров. Способен поднимать груз до 100 кг без блока и 200 кг с блоком, скорость подъема при этом составит 10 м/мин и 5 м/мин, на высоту 5.5 м и 11 м соответственно. Лебедка относится к бытовому классу, поэтому непрерывная эксплуатация должна длиться не более 20 минут. Преимущества Защита от перегрева Надежность