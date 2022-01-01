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Тельфер Sturm EH 7220
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Стационарные тельферы
    Тельфер Sturm EH 7220
    Арт. Х1313162
    Тельфер Sturm EH 7220

      Тельфер Sturm EH 7220

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х1313162

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение, В
      		220
      Назначение
      		подъем
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая лебедка Штурм EH7220 - агрегат мощностью 500 Вт, с длиной троса 12 метров. Способен поднимать груз до 100 кг без блока и 200 кг с блоком, скорость подъема при этом составит 10 м/мин и 5 м/мин, на высоту 5.5 м и 11 м соответственно. Лебедка относится к бытовому классу, поэтому непрерывная эксплуатация должна длиться не более 20 минут.

        Преимущества

      • Защита от перегрева
      • Надежность