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ТЭН 3кВт к Водонагревателю Hajdu AQ IND 200 SC 2419991045
4.5
2
Найти аналог
Тэны для водонагревателей
    ТЭН 3кВт к Водонагревателю Hajdu AQ IND 200 SC 2419991045
    Арт. X13050624
    4.5
    2
    ТЭН 3кВт к Водонагревателю Hajdu AQ IND 200 SC 2419991045
    ТЭН 3кВт к Водонагревателю Hajdu AQ IND 200 SC 2419991045
      ТЭН 3кВт к Водонагревателю Hajdu AQ IND 200 SC 2419991045
      ТЭН 3кВт к Водонагревателю Hajdu AQ IND 200 SC 2419991045

      ТЭН 3кВт к Водонагревателю Hajdu AQ IND 200 SC 2419991045

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13050624
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hajdu
      Вес, кг
      		0.97
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        ТЭН для 3 кВт Hajdu AQ IND 200 SC 2419991045 является электронагревательным прибором из медной/стальной трубки с нитью накаливания и диэлектриком, который отводит тепло. Приспособление легко устанавливается на необходимый прибор при помощи штуцеров с электрическим контактом и резьбой.

        Преимущества и особенности:

        • Температура нагрева наружной оболочки зависит от окружающей среды: до 100°C для жидкостей и до 750°C - для газов;
        • Электрическая мощность: 3000 Вт;
        • Диаметр подключения: 6/4;
        • Глубина ТЭНа - 39 см.

        Комплектация:

        • ТЭН для 3 кВт Hajdu AQ IND 200 SC 2419991045;
        • Упаковка.