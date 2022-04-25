ТЭН 3кВт к Водонагревателю Hajdu AQ IND 200 SC 2419991045

Описание товара:

ТЭН для 3 кВт Hajdu AQ IND 200 SC 2419991045 является электронагревательным прибором из медной/стальной трубки с нитью накаливания и диэлектриком, который отводит тепло. Приспособление легко устанавливается на необходимый прибор при помощи штуцеров с электрическим контактом и резьбой.

Преимущества и особенности:

Температура нагрева наружной оболочки зависит от окружающей среды: до 100°C для жидкостей и до 750°C - для газов;

Электрическая мощность: 3000 Вт;

Диаметр подключения: 6/4;

Глубина ТЭНа - 39 см.

Комплектация: