ТЭН 3кВт к Водонагревателю Hajdu AQ IND 200 SC 2419991045
Описание товара:
ТЭН для 3 кВт Hajdu AQ IND 200 SC 2419991045 является электронагревательным прибором из медной/стальной трубки с нитью накаливания и диэлектриком, который отводит тепло. Приспособление легко устанавливается на необходимый прибор при помощи штуцеров с электрическим контактом и резьбой.
Преимущества и особенности:
- Температура нагрева наружной оболочки зависит от окружающей среды: до 100°C для жидкостей и до 750°C - для газов;
- Электрическая мощность: 3000 Вт;
- Диаметр подключения: 6/4;
- Глубина ТЭНа - 39 см.
Комплектация:
- ТЭН для 3 кВт Hajdu AQ IND 200 SC 2419991045;
- Упаковка.