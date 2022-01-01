Теодолит Boif DJD20

Электронный теодолит BOIF(БОИФ) DJD20- это прибор, сконструированный для измерений углов по горизонтали и вертикали. Благодаря встроенному двухстороннему дисплею, при работе устройством нет необходимости смотреть в увеличительную трубу - все результаты отображаются на экранеТехнические характеристики:Тип инструмента ТеодолитПринцип работы ЦифровойМинимальное рабочее расстояние 0.9 мПогрешность 20 мм/мУвеличение объектива 30xДиаметр объектива 45 ммРезьба штатива 5/8Материал корпуса ПластикКомплектация: Кейс, Зарядное устройство, Отвес, Защитный чехол, Бленда, Набор юстировочных инструментов, Отвертка, КисточкаПитаниеЭлемент питания Li-Ion 1080 mAhВысота 175 ммШирина 144 ммГлубина 324 ммВес 5.2 кгСтрана производитель КитайСрок гарантии 12 мес.