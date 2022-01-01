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Теодолит Boif DJD20
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Теодолиты и тахеометры
    Теодолит Boif DJD20
    Арт. X981102

      Теодолит Boif DJD20

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      Нет в наличии
      Арт. X981102

      Характеристики

      Производитель
      		Boif
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Поверка
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электронный теодолит BOIF(БОИФ) DJD20- это прибор, сконструированный для измерений углов по горизонтали и вертикали. Благодаря встроенному двухстороннему дисплею, при работе устройством нет необходимости смотреть в увеличительную трубу - все результаты отображаются на экранеТехнические характеристики:Тип инструмента ТеодолитПринцип работы ЦифровойМинимальное рабочее расстояние 0.9 мПогрешность 20 мм/мУвеличение объектива 30xДиаметр объектива 45 ммРезьба штатива 5/8Материал корпуса ПластикКомплектация: Кейс, Зарядное устройство, Отвес, Защитный чехол, Бленда, Набор юстировочных инструментов, Отвертка, КисточкаПитаниеЭлемент питания Li-Ion 1080 mAhВысота 175 ммШирина 144 ммГлубина 324 ммВес 5.2 кгСтрана производитель КитайСрок гарантии 12 мес.