Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Теодолит Condtrol iTeo 10
Найти аналог
Теодолиты и тахеометры
    Теодолит Condtrol iTeo 10
    Арт. X30300048
    Теодолит Condtrol iTeo 10

      Теодолит Condtrol iTeo 10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30300048

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Поверка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Серия электронных теодолитов iTeo CONDTROL (модели 2”, 5”, 10”) устанавливает новый стандарт геодезических приборов.iTeo CONDTROL – это неизменно высокое качество в сочетании с простотой работы. Благодаря iTeo - теодолит становится доступнее и не требует особых навыков для работы, лазерный отвес помогает быстро и точно установить прибор, два дисплея с подсветкой выводят значения горизонтальных и вертикальных углов, исключая ошибки снятия отсчета.Встроенный электронный компенсатор вертикального круга компенсирует отклонение вертикальной оси теодолита в пределах ±3’. Такая система позволяет не отвлекаться на постоянный контроль положения цилиндрического уровня и его ручную подстройку при проведении работ.Значение вертикального угла может отображаться в градусах или как уклон в процентах.Комплект поставки:теодолит 1 шт.юстировочная шпилька 1 шт.сумка д ля инструментов 1 шт.нитяной отвес 1 шт.инструкция пользователя 1 шт.фланель протирочная 1 шт.кисточка 1 шт.отвертка 1 шт.батарейный отсек 1 шт.зарядное устройство 1 шт.кейс для транспортировки 1 шт.Гарантия: 12 мес.Технические характеристики:Зрительная трубадлина 155 ммдиаметр объектива 45 ммувеличение 30хизображение прямоеугол поля зрения 1 °30’разрешающая способность 3.5”мин.расстояние визирования 1.3 мкоэффициент нитяного дальномера 100постоянное слагаемое дальномера 0Электр. система углового измеренияМетод пошаговыйЖК дисплей двойнойТочность измерения углов(СКО измерения угла одним приемом) 10’’Диаметр круга 71 ммПодсветкаЖК дисплей даСетка нитей даПередача данныхинтерфейс EDM даинтерфейс экспорта данных даЧувствительность уровняцилиндрический уровень 30’’/2 ммкруглый уровень 8’/2 ммПитаниеперезаряжаемая батарея 24 ч.рабочая температура -20°....+50°Cаккумуляторная батарея 1500 мАРазмерыгабаритные размеры 160x190x324 ммвес 4,8 кг