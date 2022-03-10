Теодолит электронный с поверкой Ada DigiTeo-20 A00305

Преимущества

Встроенная подсветка дисплея обеспечивает четкий вид результата даже при малой освещенности или при интенсивном солнечном свете

Возможность вращения в обе стороны - для быстрого подбора нужного угла

Метод измерений: инкрементальный фотоэлектрический лимб

Метод считывания: по горизонтальному лимбу: двухсторонний

Метод считывания по вертикальному лимбу: односторонний

Высокая точность измерений благодаря электронике

Работа без электросетей, от аккумуляторных батарей

Прочный пылевлагозащитный корпус повышает срок службы измерителя

30 кратное увеличение визира - для точных расчетов

Дисплей: LCD 2-х сторонний

Время работы: 20 ч

Влагозащищенность IP66

Регулировка угла наклона трегера вручную, под нужный угол

Инструмент поставляется в кейсе, что обеспечивает удобное хранение и транспортировку

Электронный теодолит ADA DigiTeo-20 с поверкой А00305 является прибором для измерения углов на стройплощадках. Модель оснащена большим ярким дисплеем с подсветкой, благодаря чему данные на нем отчетливо видны как в темноте, так и на ярком солнце. Измерения осуществляются посредством инкрементального фотоэлектрического кодового лимба. Модель прошла процедуру поверки, что гарантирует максимальную точность результатов измерений