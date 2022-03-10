Теодолит электронный с поверкой Ada DigiTeo-20 A00305
Арт. X3030719
Характеристики
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Производитель
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Тип
|электронный
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Макс. точность, дюйм
|20
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Увеличение зрительной трубы, х
|30
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Диаметр объектива зрительной трубы, мм
|45
- Электронный теодолит ADA DigiTeo-20 с поверкой А00305 является прибором для измерения углов на стройплощадках. Модель оснащена большим ярким дисплеем с подсветкой, благодаря чему данные на нем отчетливо видны как в темноте, так и на ярком солнце. Измерения осуществляются посредством инкрементального фотоэлектрического кодового лимба. Модель прошла процедуру поверки, что гарантирует максимальную точность результатов измерений
Преимущества
- Встроенная подсветка дисплея обеспечивает четкий вид результата даже при малой освещенности или при интенсивном солнечном свете
- Возможность вращения в обе стороны - для быстрого подбора нужного угла
- Метод измерений: инкрементальный фотоэлектрический лимб
- Метод считывания: по горизонтальному лимбу: двухсторонний
- Метод считывания по вертикальному лимбу: односторонний
- Высокая точность измерений благодаря электронике
- Работа без электросетей, от аккумуляторных батарей
- Прочный пылевлагозащитный корпус повышает срок службы измерителя
- 30 кратное увеличение визира - для точных расчетов
- Дисплей: LCD 2-х сторонний
- Время работы: 20 ч
- Влагозащищенность IP66
- Регулировка угла наклона трегера вручную, под нужный угол
- Инструмент поставляется в кейсе, что обеспечивает удобное хранение и транспортировку