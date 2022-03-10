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Теодолит электронный с поверкой Ada DigiTeo-20 A00305
5.0
2
Найти аналог
Теодолиты и тахеометры
    Теодолит электронный с поверкой Ada DigiTeo-20 A00305
    Арт. X3030719
    5.0
    2
    Теодолит электронный с поверкой Ada DigiTeo-20 A00305
    Теодолит электронный с поверкой Ada DigiTeo-20 A00305
    Теодолит электронный с поверкой Ada DigiTeo-20 A00305
    Теодолит электронный с поверкой Ada DigiTeo-20 A00305

    Теодолит электронный с поверкой Ada DigiTeo-20 A00305

    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Арт. X3030719
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Ada
    Тип
    		электронный
    Макс. точность, дюйм
    		20
    Увеличение зрительной трубы, х
    		30
    Диаметр объектива зрительной трубы, мм
    		45
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
    • Электронный теодолит ADA DigiTeo-20 с поверкой А00305 является прибором для измерения углов на стройплощадках. Модель оснащена большим ярким дисплеем с подсветкой, благодаря чему данные на нем отчетливо видны как в темноте, так и на ярком солнце. Измерения осуществляются посредством инкрементального фотоэлектрического кодового лимба. Модель прошла процедуру поверки, что гарантирует максимальную точность результатов измерений

      Преимущества

      • Встроенная подсветка дисплея обеспечивает четкий вид результата даже при малой освещенности или при интенсивном солнечном свете
      • Возможность вращения в обе стороны - для быстрого подбора нужного угла
      • Метод измерений: инкрементальный фотоэлектрический лимб
      • Метод считывания: по горизонтальному лимбу: двухсторонний
      • Метод считывания по вертикальному лимбу: односторонний
      • Высокая точность измерений благодаря электронике
      • Работа без электросетей, от аккумуляторных батарей
      • Прочный пылевлагозащитный корпус повышает срок службы измерителя
      • 30 кратное увеличение визира - для точных расчетов
      • Дисплей: LCD 2-х сторонний
      • Время работы: 20 ч
      • Влагозащищенность IP66
      • Регулировка угла наклона трегера вручную, под нужный угол
      • Инструмент поставляется в кейсе, что обеспечивает удобное хранение и транспортировку