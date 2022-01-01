Резиновый армированный шланг ТЭП, 3/4

Преимущества

Особенность шланга заключается в том, что работу с жидкостью можно проводить при температуре внешней среды от -50 до +90

Материал изделия - термоэластопласт

Шланг резиновый черный ТЭП предназначен для полива, а также для перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми. Трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью шланг для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми.