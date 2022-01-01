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Резиновый армированный шланг ТЭП, 3/4
4 930 ₽
Шланги армированные
    Резиновый армированный шланг ТЭП, 3/4
    Арт. О00000028041
    Резиновый армированный шланг ТЭП, 3/4
    Резиновый армированный шланг ТЭП, 3/4
    Резиновый армированный шланг ТЭП, 3/4
      Резиновый армированный шланг ТЭП, 3/4
      Резиновый армированный шланг ТЭП, 3/4
      Резиновый армированный шланг ТЭП, 3/4

      Резиновый армированный шланг ТЭП, 3/4

      4 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028041

      Характеристики

      Производитель
      		ПолимерШланг
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Все характеристики
      4 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг резиновый черный ТЭП предназначен для полива, а также для перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми. Трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью шланг для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми.

        Преимущества

        • Особенность шланга заключается в том, что работу с жидкостью можно проводить при температуре внешней среды от -50 до +90
        • Материал изделия - термоэластопласт