Резиновый армированный шланг ТЭП, 3/4
Арт. О00000028041
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип шланга
|армированный
|
Диаметр, дюйм
|3/4
- Шланг резиновый черный ТЭП предназначен для полива, а также для перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми. Трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью шланг для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми.
Преимущества
- Особенность шланга заключается в том, что работу с жидкостью можно проводить при температуре внешней среды от -50 до +90
- Материал изделия - термоэластопласт