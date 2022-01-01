Термостат комнатный беспроводной Teplocom TS-2AA/3A RF2 для котла

Преимущества

Беспроводное управление котлом

Питание термостата от батарей типа АА, 2 шт

Питание приёмника — 100...240 В, 50 Гц

Беспроводная частота сигнала — 868 МГц

Радиус беспроводного соединения на открытой местности — до 100 м

Контакты реле — до 250 В, 3 А

Температура регулировки — от 5°С до 30°С

Точность регулировки — 1°С

LCD-дисплей

Индикация температуры в помещении

Индикация разряда батарей

Кнопка включения и выключения термостата

Работа с нормально открытой или нормально закрытой логикой

Термостат комнатный беспроводной Teplocom TS-2AA/3A RF2 - включает в себя термостат, который устанавливается в жилой комнате и приёмник, который размещается возле котла. Сигнал передается по радиоканалу, а питание термостата осуществляется при помощи батареек. К данному прибору не требуется прокладывать провода. В связи с этим его можно расположить в комнате или в любом удобном месте, что особенно актуально, если монтаж осуществляется после ремонтных работ в доме