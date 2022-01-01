Термостат комнатный беспроводной Teplocom TS-2AA/3A RF2 для котла
Арт. О00000033820
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|термостат
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Габариты, мм
|66x210x92
- Термостат комнатный беспроводной Teplocom TS-2AA/3A RF2 - включает в себя термостат, который устанавливается в жилой комнате и приёмник, который размещается возле котла. Сигнал передается по радиоканалу, а питание термостата осуществляется при помощи батареек. К данному прибору не требуется прокладывать провода. В связи с этим его можно расположить в комнате или в любом удобном месте, что особенно актуально, если монтаж осуществляется после ремонтных работ в доме
Преимущества
- Беспроводное управление котлом
- Питание термостата от батарей типа АА, 2 шт
- Питание приёмника — 100...240 В, 50 Гц
- Беспроводная частота сигнала — 868 МГц
- Радиус беспроводного соединения на открытой местности — до 100 м
- Контакты реле — до 250 В, 3 А
- Температура регулировки — от 5°С до 30°С
- Точность регулировки — 1°С
- LCD-дисплей
- Индикация температуры в помещении
- Индикация разряда батарей
- Кнопка включения и выключения термостата
- Работа с нормально открытой или нормально закрытой логикой