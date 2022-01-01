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Термостат комнатный беспроводной Teplocom TS-2AA/3A RF2 для котла
5 465 ₽
Термостаты
    Термостат комнатный беспроводной Teplocom TS-2AA/3A RF2 для котла
    Арт. О00000033820
    Термостат комнатный беспроводной Teplocom TS-2AA/3A RF2 для котла
    Термостат комнатный беспроводной Teplocom TS-2AA/3A RF2 для котла
    Термостат комнатный беспроводной Teplocom TS-2AA/3A RF2 для котла
    Термостат комнатный беспроводной Teplocom TS-2AA/3A RF2 для котла
    Термостат комнатный беспроводной Teplocom TS-2AA/3A RF2 для котла
    Термостат комнатный беспроводной Teplocom TS-2AA/3A RF2 для котла
      Термостат комнатный беспроводной Teplocom TS-2AA/3A RF2 для котла
      Термостат комнатный беспроводной Teplocom TS-2AA/3A RF2 для котла
      Термостат комнатный беспроводной Teplocom TS-2AA/3A RF2 для котла
      Термостат комнатный беспроводной Teplocom TS-2AA/3A RF2 для котла
      Термостат комнатный беспроводной Teplocom TS-2AA/3A RF2 для котла
      Термостат комнатный беспроводной Teplocom TS-2AA/3A RF2 для котла

      Термостат комнатный беспроводной Teplocom TS-2AA/3A RF2 для котла

      5 465 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033820

      Характеристики

      Производитель
      		Teplocom
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		термостат
      Габариты, мм
      		66x210x92
      Все характеристики
      5 465 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Термостат комнатный беспроводной Teplocom TS-2AA/3A RF2 - включает в себя термостат, который устанавливается в жилой комнате и приёмник, который размещается возле котла. Сигнал передается по радиоканалу, а питание термостата осуществляется при помощи батареек. К данному прибору не требуется прокладывать провода. В связи с этим его можно расположить в комнате или в любом удобном месте, что особенно актуально, если монтаж осуществляется после ремонтных работ в доме

        Преимущества

        • Беспроводное управление котлом
        • Питание термостата от батарей типа АА, 2 шт
        • Питание приёмника — 100...240 В, 50 Гц
        • Беспроводная частота сигнала — 868 МГц
        • Радиус беспроводного соединения на открытой местности — до 100 м
        • Контакты реле — до 250 В, 3 А
        • Температура регулировки — от 5°С до 30°С
        • Точность регулировки — 1°С
        • LCD-дисплей
        • Индикация температуры в помещении
        • Индикация разряда батарей
        • Кнопка включения и выключения термостата
        • Работа с нормально открытой или нормально закрытой логикой