Программируемый комнатный термостат Teplocom TS-Prog-220/3A встраиваемый, для котла

Преимущества

Прямое управление термоприводом и котлом

Большой LCD-дисплей

Индикация температуры в помещении

Индикация состояния котла

Калибровка температуры

Установка индивидуальной программы для будних и выходных дней

Установка ограничения максимальной и минимальной температуры

Установка яркости дисплея

Функция защиты системы от замерзания

Работа с нормально открытыми и нормально закрытыми термоприводами

Программируемый комнатный термостат Teplocom TS-Prog-220/3A встраиваемый - используется для контроля работы котла отопления. Встраивается в подразетник, питание от сети 220В