Программируемый комнатный термостат Teplocom TS-Prog-220/3A встраиваемый, для котла
Арт. О00000033819
Программируемый комнатный термостат Teplocom TS-Prog-220/3A встраиваемый, для котла
Арт. О00000033819
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|термостат
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Габариты, мм
|88x38x88
- Программируемый комнатный термостат Teplocom TS-Prog-220/3A встраиваемый - используется для контроля работы котла отопления. Встраивается в подразетник, питание от сети 220В
Преимущества
- Прямое управление термоприводом и котлом
- Большой LCD-дисплей
- Индикация температуры в помещении
- Индикация состояния котла
- Калибровка температуры
- Установка индивидуальной программы для будних и выходных дней
- Установка ограничения максимальной и минимальной температуры
- Установка яркости дисплея
- Функция защиты системы от замерзания
- Работа с нормально открытыми и нормально закрытыми термоприводами