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Программируемый комнатный термостат Teplocom TS-Prog-220/3A встраиваемый, для котла
4 930 ₽
Термостаты
    Программируемый комнатный термостат Teplocom TS-Prog-220/3A встраиваемый, для котла
    Арт. О00000033819
    Программируемый комнатный термостат Teplocom TS-Prog-220/3A встраиваемый, для котла
    Программируемый комнатный термостат Teplocom TS-Prog-220/3A встраиваемый, для котла
    Программируемый комнатный термостат Teplocom TS-Prog-220/3A встраиваемый, для котла
    Программируемый комнатный термостат Teplocom TS-Prog-220/3A встраиваемый, для котла
      Программируемый комнатный термостат Teplocom TS-Prog-220/3A встраиваемый, для котла
      Программируемый комнатный термостат Teplocom TS-Prog-220/3A встраиваемый, для котла
      Программируемый комнатный термостат Teplocom TS-Prog-220/3A встраиваемый, для котла
      Программируемый комнатный термостат Teplocom TS-Prog-220/3A встраиваемый, для котла

      Программируемый комнатный термостат Teplocom TS-Prog-220/3A встраиваемый, для котла

      4 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033819

      Характеристики

      Производитель
      		Teplocom
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		термостат
      Габариты, мм
      		88x38x88
      Все характеристики
      4 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Программируемый комнатный термостат Teplocom TS-Prog-220/3A встраиваемый - используется для контроля работы котла отопления. Встраивается в подразетник, питание от сети 220В

        Преимущества

        • Прямое управление термоприводом и котлом
        • Большой LCD-дисплей
        • Индикация температуры в помещении
        • Индикация состояния котла
        • Калибровка температуры
        • Установка индивидуальной программы для будних и выходных дней
        • Установка ограничения максимальной и минимальной температуры
        • Установка яркости дисплея
        • Функция защиты системы от замерзания
        • Работа с нормально открытыми и нормально закрытыми термоприводами