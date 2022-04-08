Дизельная тепловая пушка Master B 35 CED 4010.818
Арт. 704236127
Характеристики
|
Производитель
|
Мощность при обогреве, кВт
|10
|
Расход воздуха, куб.м/ч
|280
|
Расход топлива, л/ч
|0.9
|
Топливо
|дизель, керосин
|
Вес, кг
|17
- Тепловая пушка Master B 35 CED специально разработана для быстрого обогрева хорошо вентилируемых или открытых помещений. Данная модель тепловентилятора работает как на керосине, так и дизельном топливе. С ее помощью можно отапливать складские помещения, теплицы, магазины, оранжереи. Тепловая пушка Master B 35 эффективна при просушивании стройматериалов. Она работает от электросети с напряжением 220 В.
Преимущества
- Высокий КПД при экономичной работе
- Корпус электродвигателя имеет теплоизоляцию, поэтому остается холодным
- Значительная экономия денежных средств за счет относительно недорогого топлива
- Наличие электронной системы контроля пламени
- Комплектация 2-мя топливными фильтрами
- Камера сгорания изготовлена из нержавеющих материалов
- Прочная, ударостойкая конструкция
- Наличие индикатора заправки