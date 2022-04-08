Дизельная тепловая пушка Master B 35 CED 4010.818

Преимущества

Высокий КПД при экономичной работе

Корпус электродвигателя имеет теплоизоляцию, поэтому остается холодным

Значительная экономия денежных средств за счет относительно недорогого топлива

Наличие электронной системы контроля пламени

Комплектация 2-мя топливными фильтрами

Камера сгорания изготовлена из нержавеющих материалов

Прочная, ударостойкая конструкция

Наличие индикатора заправки

Тепловая пушка Master B 35 CED специально разработана для быстрого обогрева хорошо вентилируемых или открытых помещений. Данная модель тепловентилятора работает как на керосине, так и дизельном топливе. С ее помощью можно отапливать складские помещения, теплицы, магазины, оранжереи. Тепловая пушка Master B 35 эффективна при просушивании стройматериалов. Она работает от электросети с напряжением 220 В.