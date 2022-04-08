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Дизельная тепловая пушка Master B 35 CED 4010.818
5.0
2
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Дизельная тепловая пушка Master B 35 CED 4010.818
    Арт. 704236127
    5.0
    2
    Дизельная тепловая пушка Master B 35 CED 4010.818
    Дизельная тепловая пушка Master B 35 CED 4010.818
    Дизельная тепловая пушка Master B 35 CED 4010.818
    Дизельная тепловая пушка Master B 35 CED 4010.818
    Дизельная тепловая пушка Master B 35 CED 4010.818
    Дизельная тепловая пушка Master B 35 CED 4010.818

    Дизельная тепловая пушка Master B 35 CED 4010.818

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. 704236127
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Master
    Мощность при обогреве, кВт
    		10
    Расход воздуха, куб.м/ч
    		280
    Расход топлива, л/ч
    		0.9
    Топливо
    		дизель, керосин
    Вес, кг
    		17
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Тепловая пушка Master B 35 CED специально разработана для быстрого обогрева хорошо вентилируемых или открытых помещений. Данная модель тепловентилятора работает как на керосине, так и дизельном топливе. С ее помощью можно отапливать складские помещения, теплицы, магазины, оранжереи. Тепловая пушка Master B 35 эффективна при просушивании стройматериалов. Она работает от электросети с напряжением 220 В.

      Преимущества

      • Высокий КПД при экономичной работе
      • Корпус электродвигателя имеет теплоизоляцию, поэтому остается холодным
      • Значительная экономия денежных средств за счет относительно недорогого топлива
      • Наличие электронной системы контроля пламени
      • Комплектация 2-мя топливными фильтрами
      • Камера сгорания изготовлена из нержавеющих материалов
      • Прочная, ударостойкая конструкция
      • Наличие индикатора заправки