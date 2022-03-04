Дизельная тепловая пушка Master B150 CED 4010.801
Арт. 704236435
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|США
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Объем бака для топлива, л
|43.5
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Расход топлива, л/ч
|3.7
- Тепловая пушка Master B 150 CED — мощный, эффективный отопительный агрегат, предназначенный для нагрева хорошо проветриваемых объектов. Данное устройство работает на дизельном топливе. Тепловая пушка Master B 150 комплектуется вместительным баком (43,5 литра), что обеспечивает длительное время работы на одной заправке. Высокая мощность в сочетании с экономичностью дают возможность эффективно использовать данный отопительный прибор на больших по площади объектах.
Преимущества
- Высокий КПД и производительность
- Электродвигатель имеет теплоизоляцию
- Коррозионностойкая камера сгорания
- Наличие электронной системы, автоматически стабилизирующей пламя
- Большой бак и прочная конструкция
- Увеличенный срок службы