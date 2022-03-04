Дизельная тепловая пушка Master B150 CED 4010.801

Преимущества

Высокий КПД и производительность

Электродвигатель имеет теплоизоляцию

Коррозионностойкая камера сгорания

Наличие электронной системы, автоматически стабилизирующей пламя

Большой бак и прочная конструкция

Увеличенный срок службы

Тепловая пушка Master B 150 CED — мощный, эффективный отопительный агрегат, предназначенный для нагрева хорошо проветриваемых объектов. Данное устройство работает на дизельном топливе. Тепловая пушка Master B 150 комплектуется вместительным баком (43,5 литра), что обеспечивает длительное время работы на одной заправке. Высокая мощность в сочетании с экономичностью дают возможность эффективно использовать данный отопительный прибор на больших по площади объектах.