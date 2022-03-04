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Дизельная тепловая пушка Master B150 CED 4010.801
5.0
2
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Дизельная тепловая пушка Master B150 CED 4010.801
    Арт. 704236435
    5.0
    2
    Дизельная тепловая пушка Master B150 CED 4010.801
    Дизельная тепловая пушка Master B150 CED 4010.801
      Дизельная тепловая пушка Master B150 CED 4010.801
      Дизельная тепловая пушка Master B150 CED 4010.801

      Дизельная тепловая пушка Master B150 CED 4010.801

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704236435
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Master
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		США
      Объем бака для топлива, л
      		43.5
      Расход топлива, л/ч
      		3.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловая пушка Master B 150 CED — мощный, эффективный отопительный агрегат, предназначенный для нагрева хорошо проветриваемых объектов. Данное устройство работает на дизельном топливе. Тепловая пушка Master B 150 комплектуется вместительным баком (43,5 литра), что обеспечивает длительное время работы на одной заправке. Высокая мощность в сочетании с экономичностью дают возможность эффективно использовать данный отопительный прибор на больших по площади объектах.

        Преимущества
        • Высокий КПД и производительность
        • Электродвигатель имеет теплоизоляцию
        • Коррозионностойкая камера сгорания
        • Наличие электронной системы, автоматически стабилизирующей пламя
        • Большой бак и прочная конструкция
        • Увеличенный срок службы