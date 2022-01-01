Теплогенератор Master B65 CEL
Арт. 70423648
Характеристики
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Производитель
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Объем бака для топлива, л
|19
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Расход топлива, л/ч
|1.7
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Мобильность
|переносной
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Вес, кг
|18
Тепловая пушка Master B65 CELТепловая пушка Master B65 CEL — отопительный прибор прямого нагрева, рассчитанный на эксплуатацию в открытых зданиях и хорошо проветриваемых помещениях. Данная модель оснащена баком объемом 19 литров, в качестве топлива используется керосин или дизельное топливо. Тепловая пушка Master B65 работает от стандартной электросети с напряжением 220 В. При необходимости автономного поддержания заданного температурного режима к отопительному прибору можно подключить термостат. Заказать его следует дополнительно.
Достоинства тепловой пушки Master B65 CELОтопительный прибор имеет ударопрочный, термостойкий корпус, остающийся холодным при непрерывной эксплуатации. Переносится тепловентилятор с помощью удобной рукоятки. Основные преимущества:
- Быстрое достижение заданной температуры;
- Хорошая теплоизоляция внешнего корпуса;
- Комплектация мощным вентилятором;
- Наличие электронной системы контроля пламени;
- В тепловентиляторе используется два топливных фильтра;
- Коррозионностойкая камера сгорания;
- Кожух электродвигателя имеет термоизоляцию;
- Нетрудоемок в обслуживании.
- Тепловая пушка Master B65 CEL;
- Инструкция пользователя.