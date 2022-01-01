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Теплогенератор Master B65 CEL
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Дизельные тепловые пушки
    Теплогенератор Master B65 CEL
    Арт. 70423648
    Теплогенератор Master B65 CEL

      Теплогенератор Master B65 CEL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70423648

      Характеристики

      Производитель
      		Master
      Объем бака для топлива, л
      		19
      Расход топлива, л/ч
      		1.7
      Мобильность
      		переносной
      Вес, кг
      		18
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Тепловая пушка Master B65 CEL

        Тепловая пушка Master B65 CEL — отопительный прибор прямого нагрева, рассчитанный на эксплуатацию в открытых зданиях и хорошо проветриваемых помещениях. Данная модель оснащена баком объемом 19 литров, в качестве топлива используется керосин или дизельное топливо. Тепловая пушка Master B65 работает от стандартной электросети с напряжением 220 В. При необходимости автономного поддержания заданного температурного режима к отопительному прибору можно подключить термостат. Заказать его следует дополнительно.

        Достоинства тепловой пушки Master B65 CEL

        Отопительный прибор имеет ударопрочный, термостойкий корпус, остающийся холодным при непрерывной эксплуатации. Переносится тепловентилятор с помощью удобной рукоятки. Основные преимущества:
        • Быстрое достижение заданной температуры;
        • Хорошая теплоизоляция внешнего корпуса;
        • Комплектация мощным вентилятором;
        • Наличие электронной системы контроля пламени;
        • В тепловентиляторе используется два топливных фильтра;
        • Коррозионностойкая камера сгорания;
        • Кожух электродвигателя имеет термоизоляцию;
        • Нетрудоемок в обслуживании.
        Комплект поставки:
        1. Тепловая пушка Master B65 CEL;
        2. Инструкция пользователя.
        В интернет-магазине на тепловую пушку модели Master B65 CEL предлагается доступная цена. Мы реализуем отопительное оборудование без посредников, предоставляем официальные гарантии производителя, в случае необходимости доставляем оборудование в любой населенный пункт страны.