Теплогенератор Master B65 CEL

Тепловая пушка Master B65 CEL

Достоинства тепловой пушки Master B65 CEL

Быстрое достижение заданной температуры;

Хорошая теплоизоляция внешнего корпуса;

Комплектация мощным вентилятором;

Наличие электронной системы контроля пламени;

В тепловентиляторе используется два топливных фильтра;

Коррозионностойкая камера сгорания;

Кожух электродвигателя имеет термоизоляцию;

Нетрудоемок в обслуживании.

Тепловая пушка Master B65 CEL; Инструкция пользователя.

Тепловая пушка Master B65 CEL — отопительный прибор прямого нагрева, рассчитанный на эксплуатацию в открытых зданиях и хорошо проветриваемых помещениях. Данная модель оснащена баком объемом 19 литров, в качестве топлива используется керосин или дизельное топливо. Тепловая пушка Master B65 работает от стандартной электросети с напряжением 220 В. При необходимости автономного поддержания заданного температурного режима к отопительному прибору можно подключить термостат. Заказать его следует дополнительно.Отопительный прибор имеет ударопрочный, термостойкий корпус, остающийся холодным при непрерывной эксплуатации. Переносится тепловентилятор с помощью удобной рукоятки.В интернет-магазине на тепловую пушку модели Master B65 CEL предлагается доступная цена. Мы реализуем отопительное оборудование без посредников, предоставляем официальные гарантии производителя, в случае необходимости доставляем оборудование в любой населенный пункт страны.